Cecilia Roth insta a la militancia para cambiar cánones de belleza raciales

Miami, 3 nov (EFE).- La actriz argentina Cecilia Roth, con una larga carrera en cine y teatro a sus espaldas, principalmente en Argentina y España, anima a mujeres y hombres a "hacer militancia" en favor de unos cánones de belleza que no reflejen solo "lo hegemónico" y sean incluyentes y diversos.

En una entrevista con Efe vía Zoom, Roth habló del documental "Voces", que se estrena el 19 de diciembre en toda América Latina por el canal de cable E! Entertainment, que lo describe como "una inyección única de empoderamiento femenino".

"Voces" busca "enaltecer la voz de las mujeres y cuestionar los cánones de belleza y estereotipos predominantes en los medios".

El documental se hizo a partir de un experimento realizado con ayuda de inteligencia artificial a más de 350 mujeres y puso en evidencia que "Latinoamérica aún continúa viviendo bajo cánones raciales", asevera E! Entertainment en un comunicado.

Es un resultado "desalentador", porque viene a decir que "lo lindo es lo blanco y lo bello es lo flaco", que eso es lo que hay que ser para ser aceptado, dice la actriz, que encarnó a "Manuela", el personaje central de "Todo sobre mi madre", el filme de Pedro Almódovar, ganador del Oscar a la mejor película extranjera en 1999.

CÁNONES RACIALES

Además de Roth, dan su testimonio en esta producción original otras mujeres destacadas de la región, como la cantante colombiana Andrea Echeverri y la chilena Moyenei Valdés y las actrices Michelle Rodríguez (México), Alejandra Borrero (Colombia) y Brenda Kellemnan (Costa Rica).

También periodistas como la argentina Ana Torrejón o la mexicana Danielle Dithurbide, modelos como la colombiana Belky Arizala, chefs como la mexicana Martha Ortiz o médicas como la cirujana plástica argentina Mónica Milito.

A las participantes se les pidió que crearan rostros imaginarios a partir de cuatro preguntas: ¿Cómo crees que luce una mujer bonita?, ¿Cómo luce una mujer que aparece en televisión y pantallas?, ¿Cómo luce la mujer que más aparece en los medios de comunicación?, ¿Cómo es la mujer que debería ocupar un rol de liderazgo?

De ideología izquierdista, Roth subraya que esos cánones basados en lo hegemónico también gravitan sobre la política latinoamericana, pues hay personas de bajos ingresos y piel oscura que votan por candidatos que son lo contrario con la ilusión de llegar a "parecerse a ellos".

Y menciona el caso concreto del expresidente conservador Mauricio Macri y sus votantes entre los "cabecitas negras", como Evita Duarte de Perón, los llamó.

Lo peor, dice Roth, es que los políticos liberales "terminan cagando (perjudicando)" a los sectores con menos recursos con ajustes y otras medidas restrictivas.

En cuanto a la belleza, los cánones que ensalzan el ser rubio, delgado y joven y que tienen que ver no con "ser" sino con "consumir" llevan "siglos existiendo" en todas partes, asevera, convencida de que va a ser largo y difícil cambiarlos.

"El canon de belleza está muy instalado", dice, pero aun así insta a la "militancia" en este campo.

Menciona que cuando en las páginas de revistas o marcas de moda aparece una mujer con un cuerpo diferente al canon y que tiene "una talla 46" y debajo aparecen frases como "todos somos iguales" es que hay que trabajar todavía mucho para que el cambio de mentalidad y cultural necesario sea real,

Roth vivió muchos años en España, donde fue una de las musas de la llamada "movida madrileña" de los años 80 y luego triunfó en el cine español, como demuestran sus dos premios Goya, entre otros muchos galardones de su carrera.

El documental es parte de la campaña institucional de E! Entertainment "Voces de E!", iniciativa que agrupa los esfuerzos por promover la diversidad, equidad e inclusión de NBCUniversal International Networks en la región.

El objetivo es potenciar el empoderamiento femenino y enaltecer la voz de las mujeres independientemente de su raza, edad, género y patrones de belleza.

"Voces de E!" se suma a una serie de producciones originales de NBCUniversal International Networks que promueven esos valores, como "Con Carmen", "Escuela Imparables", "Belleza XL", "Born To Fashion", "Popsulas" y "JuJu Boot Camp".

