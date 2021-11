Casemiro, 300 partidos con el Madrid: “Es el trabajo de todos los días”

El centrocampista brasileño del Real Madrid, Casemiro (i), disputa un balón con Mijailo Mudryk (d), centrocampista ucraniano del Shakhtar Donetsk, durante el partido entre el Real Madrid y el Shakhtar Donetsk, de la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/ Kiko Huesca

Madrid, 3 nov (EFE).- El brasileño Carlos Henrique Casemiro alcanzó este miércoles frente al Shakhtar Donetsk (2-1) los 300 partidos con la camiseta del Real Madrid, un logro que “nunca” se imaginó cuando llegó al club en enero de 2013, para incorporarse al Castilla, primer filial, y que, considera, consiguió por “el trabajo de todos los días”.

“Sin duda es una marca muy importante. Yo sinceramente nunca me imaginé cuando llegué al Castilla que me iba a quedar tantos partidos. Es un sueño de niño. El gran éxito de esto es el trabajo de todos los días. Aunque sean 300 es como si fuera el primero para mí e intento hacerlo lo mejor como todos los partidos”, comentó en declaraciones publicadas por el club en su página web.

Un Casemiro que desde que volviera de su cesión al Oporto en verano de 2015 es uno de los futbolistas imprescindibles del Real Madrid, con el que ha conquistado 14 títulos: 4 Ligas de Campeones, 3 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 1 Copa del Rey y 2 Supercopas de España.

Sus 300 encuentros se reparten en seis competiciones: Liga (199), Liga de Campeones (66), Copa del Rey (21), Mundial de Clubes (6), Supercopa de España (5) y Supercopa de Europa (3).

El centrocampista habló también de su labor como ancla defensiva que compagina con su ambición ofensiva. Es más, este miércoles participó, con un tacón para culminar la pared con su compatriota Vinicius Junior, en el segundo gol de su equipo.

“Yo sé que mi trabajo primero es dar equilibrio, ayudar a mis compañeros y hacer la parte sucia que la gente no ve, pero a mí me encanta eso. Siempre que puedo intento estar un poco delante para golpear, llegar un poco al área”, dijo.

“A veces rotamos la posición con Luka y con Toni, tenemos esa buena sincronía, y ya tenía medio hablado con Toni para adelantarme un poco. El tacón ha sido muy bueno, pero también el pase de Vini a Benzema y él con toda su tranquilidad tiene mérito para meter el gol. Son cosas que salen en el momento, es más habitual verlo en Modrić y Kroos con esa calidad. Yo intento ayudar adelante, pero nunca olvidándome de mi trabajo atrás”, completó.

Casemiro es el tercer brasileño que llega a los 300 encuentros con la camiseta del Real Madrid, teniendo por delante a Roberto Carlos (527) y a Marcelo (532).