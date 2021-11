Batacazo del Sevilla en el momento más inoportuno, antes del derbi

El centrocampista argentino del Sevilla Lucas Ocampos tras el encuentro de la fase de grupos de la Liga de Campeones jugado el martes ante el LIlle en el estadio Ramón Sánchez-Pizjúan, en Sevilla. EFE/Julio Muñoz.

Sevilla, 3 nov (EFE).- El Sevilla, tras su derrota del martes en casa contra el Lille francés, se ha complicado la vida en su grupo de la Liga de Campeones con un batacazo de época y en el momento más inoportuno, justo antes de la visita de este domingo en LaLiga al Betis, su eterno rival, en el derbi sevillano.

El 1-2 encajado en el Ramón Sánchez-Pizjuán frente al vigente campeón francés, su segunda derrota de la temporada -perdió hace cinco jornadas con el Granada (1-0) en LaLiga Santander-, ha destapado las carencias del equipo entrenado por Julen Lopetegui, quien asumió la responsabilidad del 'petardazo' ante el Lille, sobre todo tras una desastrosa segunda parte, llena de ansiedad, nerviosismo y desatino.

El conjunto del barrio de Nervión es el tercer clasificado en LaLiga con 7 partidos ganados, tres empatados y uno perdido, a un punto de la Real Sociedad -con un encuentro más disputado-, pero en su grupo de la Champions, en teoría asequible y en el que partía como favorito, aún no conoce el triunfo y es el colista.

El Sevilla es último con 3 puntos, fruto de otros tantos empates y la derrota contra los galos. Actualmente está fuera hasta del tercer puesto que le derivaría a la Liga Europa y que ocupa el Wolfsburgo alemán con 5 puntos, los mismos que el Lille, segundo, por los 7 del líder, el Salzburgo austriaco.

Ante el equipo del norte de Francia, los sevillistas volvieron a ser castigados con un penalti que supuso el 1-1 y les sacó del partido, tras haberse adelantado con el segundo gol en lo que va de campaña del argentino Lucas Ocampos, y que es su cuarta pena máxima en contra en esta Champions después de los tres sufridos en su anterior choque en casa, contra el Salzburgo (1-1), que sólo anotó uno.

A continuación, los pupilos de Lopetegui, decepcionado y autocrítico tras perder con el Lille, empataron a uno en el campo del Wolfsburgo y a cero en el feudo del conjunto galo, y ahora sólo les vale ganar los dos partidos que le quedan (en casa a los germanos y en la última jornada en Salzburgo) para asegurarse su pase a los octavos.

Aunque se ha complicado sobremanera ese objetivo, que, de no alcanzarlo, le supondría un gran varapalo deportivo y económico, pues descuadraría un presupuesto que contempla llegar al menos a octavos de final, también le podría valer ganar al Wolfsburgo y empatar en Austria siempre que el Salzburgo le ganase al Lille y franceses y alemanes igualaran en el último partido.

Al igual que el técnico vasco, los futbolistas del Sevilla hicieron una dura autocrítica tras su pésimo partido en el Sánchez-Pizjuán en una cita que era clave para su futuro en la Champions, entre ellos el defensa internacional francés Jules Koundé.

"Hemos fallado..., pero todavía no estamos muertos. Sigue dependiendo de nosotros mismos y vamos a darlo todo", indicó en sus redes sociales Koundé, quien, como toda la plantilla blanquirroja, ya sólo piensa en resarcirse de esta decepción en el derbi de este domingo contra el Betis en el Benito Villamarín.

Será el primero con público en dos años, desde el 10 de noviembre de 2019 (1-2 en el Villamarín) por la pandemia, y ante un Betis en un gran momento de juego y resultados, pese a su derrota la pasada jornada liguera en el campo del Atlético de Madrid (3-0), y que este jueves tiene un duelo clave en casa del Bayer Leverkusen para pasar a los octavos de final de la Liga Europa.

Desde ese último duelo con público, los eternos rivales sevillanos han disputado tres derbis sin espectadores en las gradas, dos en el Sánchez-Pizjuán (2-0 y 1-0) y otro en el Villamarín (1-1), por las restricciones sanitarias que estuvieron vigentes desde junio del año pasado, cuando, precisamente con un Sevilla-Betis (segunda vuelta de la campaña 2019-20), se reanudó LaLiga tras el confinamiento.

Curri Carrillo