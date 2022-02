Argelia/Marruecos.- Argelia acusa a Marruecos de matar a tres camioneros argelinos en un bombardeo

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Argelia han acusado a Marruecos de haber matado en un "bombardeo bárbaro" a tres camioneros que cubrían la ruta entre la capital mauritana, Nuakchot, y la ciudad argelina de Uargla y han advertido de que este "asesinato" no quedará "impune".



Los hechos tuvieron lugar supuestamente el 1 de noviembre y, según la Presidencia argelina, las víctimas realizaban un viaje de índole comercial, "natural" entre los países de la zona. Tras investigar este "despreciable acto", Argel ha concluido que el ataque fue perpetrado por las "fuerzas de ocupación" marroquí en el Sáhara Occidental.



Según la nota oficial, "varios factores" señalan a las tropas marroquíes como origen del "armamento sofisticado" que supuestamente se utilizó en este "cobarde asesinato". Es "una nueva manifestación de agresividad brutal que caracteriza una política ya conocida de expansión territorial y terror", informa la agencia oficial APS.



La Presidencia argelina no ha anticipado posibles medidas de represalias, pero sí ha subrayado que el ataque "no quedará impune". Argelia ya rompió en agosto relaciones diplomáticas con Marruecos y el domingo cerró el gasoducto que cruza el país vecino.