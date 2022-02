AMP.- México.- Decretan prisión preventiva para Emilio Lozoya por riesgo real de fuga

29-10-2014 Emilio Lozoya POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL ANTHONY HARVEY



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El juez José Zúñiga Mendoza ha decretado este miércoles prisión preventiva para el antiguo director de la petrolera estatal PEMEX Emilio Lozoya Austin al considerar que existe un riesgo justificado de fuga, tal y como ha solicitado la Fiscalía, en el marco de la investigación en el caso Odebrecht.



El magistrado ha explicado que desde el primer momento en que comenzó esta causa, la posibilidad de decretar prisión preventiva contra Lozoya era viable y que si no se ha impuesto con anterioridad ha sido porque la Fiscalía no lo había solicitado.



La solicitud ha sido presentada horas antes, después de que el juez Zúñiga Mendoza decidiera concederle treinta días más a Lozoya para recopilar pruebas que demostrarían esa serie de sobornos que Odebrecht habría dado a varios políticos a cambio de contratos públicos, tras una petición de la defensa de sesenta días.



Los fiscales respondieron solicitando el encarcelamiento de Lozoya puesto que tendría acceso a dos millones de dólares que podría utilizar para salir del país, o bien a Alemania, donde reside su esposa Marielle Helene Eckes, o a Estados Unidos, aprovechando la inminente apertura de fronteras el 8 de noviembre, cerradas hasta ahora por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, informa 'Milenio'.



A su vez, los fiscales argumentan que por el momento el antiguo director de PEMEX no ha mostrado interés alguno en reparar los daños económicos causados al Estado, valorados en unos siete millones de dólares, en la trama de corrupción en la que habría servido de intermediario para que la constructora brasileña obtuviera contratos públicos durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.



El magistrado ha dado por buenos estos dos argumentos de la Fiscalía, no así el que hacía referencia a la polémica surgida la semana pasada cuando Lozoya fue sorprendido asistiendo a una cena de lujo, puesto que las medidas preventivas que pesaban sobre él no le impedían la libertad de movimientos dentro del territorio.



Para concluir, el juez ha solicitado a la Fiscalía que garantice la seguridad de Lozoya dentro del penal Reclusorio Norte, situado en Ciudad de México, pues entre sus muros se encuentran algunas de las personas que el antiguo director de PEMEX ha denunciado por este caso.



El exdirector de PEMEX está investigado por su vinculación en el caso Odebrecht y en el de la empresa de fertilizantes mexicana Agronitrogenados. Fue detenido el 12 de febrero de 2020 en Málaga, aunque extraditado a México cinco meses después.