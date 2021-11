América cumple dos meses seguidos de descensos de casos de covid-19

Así lo anunció el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, en la rueda de prensa semanal del organismo con sede en Washington D.C. Foto de archivo. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Washington, 3 nov (EFE).- América ha registrado dos meses seguidos de descensos semanales en el número de casos del coronavirus, en un momento en el que casi la mitad de la población de la región ha recibido la pauta completa de vacunación.

Así lo anunció el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, en la rueda de prensa semanal del organismo con sede en Washington D.C.

"Esta es la octava semana consecutiva con una caída en los casos generales en la región", dijo Barbosa después de informar que, en los últimos siete días, el continente sufrió 745.000 nuevos casos y más de 18.000 muertes.

Hace dos meses, América registraba 1,5 millones de infecciones y más de 22.000 muertes semanales.

En sus declaraciones, el médico brasileño explicó que los casos, las muertes y las hospitalizaciones descendieron en los tres países de América del Norte; mientras que los casos bajaron en toda América Central, después de que el brote de las últimas semanas en Belice haya sido controlado.

La situación también ha mejorado en América del Sur, salvo algunas excepciones que la OPS "está siguiendo muy de cerca", aunque Barbosa no dio detalles al respecto.

"La caída en el número de casos y muertes demuestra que el enfoque actual está funcionando y que es esencial que todos nosotros mantengamos la marcha hasta que todos estemos vacunados y protegidos contra el virus", subrayó el subdirector de la OPS.

En este sentido, aseguró que la inmensa mayoría de las personas hospitalizadas en las últimas semanas no han sido vacunadas.

Según las cifras de la OPS, el 46 % de los habitantes de América Latina y el Caribe ha recibido su pauta completa de la vacuna contra el coronavirus.

No obstante, en países como Guatemala, San Vicente y las Granadinas, Jamaica, Nicaragua y Haití "menos del 20 % de las personas" han sido completamente inmunizadas.

Por el contrario, 32 países de la región han inoculado a más del 40 % de la población, la meta marcada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para finales de año.

"La desigualdad vacunal sigue siendo el obstáculo más importante en nuestra región", dijo al respecto.