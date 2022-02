Alejandro Sanz.- Artistas, escritores y músicos colaboran en el diseño de una vajilla solidaria de Acción contra el Hambre

03-11-2021 Presentación de la vajilla solidaria de Acción contra el Hambre. SOCIEDAD ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Acción contra el Hambre, en colaboración con la Cartuja de Sevilla, ha presentado este miércoles una vajilla solidaria con diseños originales de 24 artistas. Entre los participantes en el proyecto se encuentran los cantantes Alejandro Sanz, Beatriz Luengo y Yotuel, el escritor y Premio Nobel Mario Vargas Llosa, los fotógrafos Eugenio Recuenco y Rocío Aguirre y el ilustrador Abe the Ape, entre otros.



"Con este proyecto que hemos llamado 'Vajilla solidaria contra el hambre', queremos ofrecer una nueva mirada sobre el problema del hambre, sacarlo de su contexto y convertirlo en una llamada de reflexión sobre los que sí pueden comer todos los días, frente a aquellos que no tienen un plato sobre su mesa", ha comentado la directora de Marketing y Comunicación de la organización, Laura Fontanet.



También ha resaltado que la vajilla "puede ser un regalo de cara a estas navidades, que va un poco más allá del estereotipo que significa una donación, en el entorno de las ONGs".



La vajilla cuenta con el apoyo de 24 artistas de diferentes ámbitos creativos que han dejado su sello en las 30 piezas para crear un diseño único en cada plato y cada taza. Alejandro Sanz, Beatriz Luengo, Yotuel Romero no han querido dejar pasar la oportunidad de participar en el proyecto, que cuenta con diseños tan característicos como el 'Corazón Partío' del cantante español.



Entre los diseños también se encuentra un poema de la poetisa Sara Bueno, una dedicatoria del premio Nobel Mario Vargas Llosa o una ilustración del pintor Álex de Marcos. También se incluyen originales y creativos diseños ejecutados por artistas visuales tan reputados como El Chico Llama, Rocío Aguirre, Abe The Ape o Naranjalidad.



A la presentación de la vajilla solidaria, en el Espacio Solo de Madrid, han asistido 11 de los artistas que intervienen en el proyecto y que han aprovechado para compartir la experiencia que les ha supuesto realizar sus diseños.



Así, el ilustrador Abe The Ape ha contado que su diseño le recuerda a sus abuelos, gente de campo que vivía de la tierra y reivindicó la tierra como fuente de riqueza que hay que cuidar. Ale Burset ha comentado que su diseño vino de la idea de una foto de un libro sobre el barroco y quiso relacionar la idea conceptual con la causa.



El Dios de los tres, también ilustrador, ha añadido que suele trabajar con animales, con la cultura pop como referencia, y para él, 'el hambre es como ese animal primitivo y salvaje que te devora'.



El ilustrador El rey de la ruina ha focalizado en el corazón su creatividad, el corazón como ese elemento humano donde reside la solidaridad, que es el trabajo conjunto con el que poder solucionar el hambre en el mundo.



Juan Francisco Casas ha ilustrado en una Magadalena ese sentimiento de espera tan sutil que provoca el hambre. Mach Studio, por su parte, quiso unir el problema del hambre con la emergencia climática haciendo referencia al mar, un lugar que ve se está convirtiendo en un vertedero y que necesitamos para poder seguir alimentándonos.



Ofelia Hernández, con su ilustración, ha realizado una crítica social que refleja que hay mucha comida que se tira y, al mismo tiempo, mucha gente que pasa hambre. La escritora Patricia Benito ha compartido un poema con las manos como simbolismo y, al mismo tiempo, salvadoras del mundo "son las que se llevan el miedo y protegen el amor".



Sara Bueno, también escritora, se ha acercado al hambre de una manera más amable, con recuerdos de su infancia, de aquel hambre saciada que sentía desde niña y que reclama que todos los niñas y niñas del mundo puedan sentir.



Por último, el fotógrafo Eugenio Recuenco ha comentado que su imagen de una boca sangrando hace referencia a todas aquellas buenas intenciones que quedan en nada: 'tenemos que hablar mucho más de este problema', añadió. La fotógrafa Rocío Aguirre habló sobre la imagen de un bebé amamantando y dijo: 'tenemos que amamantar al mundo para que no pase hambre'.



PROYECTO INSPIRADOR



Acción contra el Hambre ha recordado que la crisis sanitaria que ha supuesto la pandemia ha derivado en una crisis económica sin precedentes en todo el mundo. En 2020 sufrieron hambre 811 millones de personas en el mundo, 118 millones más que en 2019. En el caso de España, se estima que existen alrededor de 11 millones de personas en riesgo de pobreza, es decir, un cuarto de la población.



"Creemos que es muy importante trabajar en proyectos solidarios diferentes, que abarquen distintos sectores" ha afirmado Laura Fontanet, quien ha trasladado su agradecimiento a los artistas. "Es un proyecto tan inspirador para crear una vajilla realmente única, que esperamos acompañe muchos momentos especiales, y al mismo tiempo, nos devuelva la esperanza y nos anime a luchar por un mundo sin hambre", apostilla.



La vajilla solidaria de Acción contra el Hambre, made in Spain por la Cartuja de Sevilla, se compone de 6 platos llanos, 6 platos hondos, 6 platos de postre y 6 tazas con un platillo. Un total de 30 piezas que destacan por la originalidad de su diseño.



La vajilla se podrá adquirir a través de la página web oficial 'www.vajillacontraelhambre.org' donde se podrán consultar todos los detalles del proyecto, con vídeos de los propios artistas en los que cuentan el proceso creativo de su diseño.



El precio de la vajilla completa es de 605 euros, aunque se puede optar por comprar packs individuales con los 6 platos llanos, 6 platos hondos, 6 platos de postre o las 6 tazas con platillo. La entrega se realizará a domicilio, con un packaging que resume los diferentes diseños del proyecto.