119-117. Los "Big Three" vuelven a marcar la diferencia con los Lakers

Los Angeles (Estados Unidos) EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

Los Angeles (EE.UU.), 3 nov (EFE).- El protagonismo de los "Big Three" junto con la aportación del sexto hombre, el veterano Carmelo Anthony volvió a ser la clave de la victoria que los Angeles Lakers lograron por 119-117 ante los jóvenes Houston Rockets.

A pesar de la derrota, los Rockets dieron su mejor imagen y estuvieron metidos en el partido disputado en el Staples Center de Los Angeles hasta que el escolta-alero Kevin Porter Jr. falló un intento de triple en el último tiro del partido.

Mientras que Los Ángeles se mantuvieron en el camino ganador gracias a una gran labor colectiva de sus nuevas adquisiciones, el base Russell Westbrook, exjugador de los Rockets, y Anthony.

Todos liderados por el alero LeBron James que aportó 14 de sus 30 puntos en el último cuarto, Westbrook agregó 27 y los Lakers barrieron partidos consecutivos contra los Rockets, con una victoria de 119-117, el martes por la noche.

El pívot Anthony Davis también destacó con 27 puntos, nueve rebotes y tres tapones con los Lakers, que han ganado tres seguidos y cinco de seis después de un comienzo de 0-2 en su temporada de reinicio.

El pasado domingo también derrotaron a los Rockets 95-85 y ambos equipos se volverán a enfrentar en el mismo escenario mañana, jueves.

Después de dominar la visita del domingo desde Houston, el equipo angelino luchó durante la primera mitad y perdieron por 11 en el tercer cuarto de la revancha antes de que Westbrook y James los impulsaran a la victoria, quienes pusieron a Los Ángeles adelante para quedarse mientras anotaban 10 puntos seguidos a mitad de camino del cuarto periodo.

El escolta-alero novato Jalen Green anotó 24 puntos como líder de los Rockets, pero la segunda selección general no anotó en la segunda mitad hasta que acertó triples consecutivos en el último minuto, cortando abruptamente la ventaja de los Lakers a un punto con 8.2 segundos por jugarse.

El alero Malik Monk luego anotó solo uno de los dos tiros libres con los Lakers y dio la oportunidad a los Rockets de que Porter Jr. tuviese el último lanzamiento a can

formado con la Universidad de South California, tuviese la última canasta, pero el jugador formado en la Universidad de South California falló.

James, Davis y Westbrook encestaron al menos 20 puntos cada uno por primera vez en su naciente asociación, mientras que James tuvo un doble-doble al agregar 10 asistencias y este último contribuyó con nueve rebotes y siete pases de anotación.

Anthony también brindó otra actuación impresionante desde el banco, al acertar tres triples y anotar 15 puntos.

El pívot Christian Wood volvió a ser el líder de los Rockets al aportar un doble-doble de 26 puntos y 16 rebotes, que no impidieron la quinta derrota consecutiva y seis de siete al comienzo de la nueva temporada de reconstrucción.

Houston, liderados por Wood y el alero Jae'Sean Tate, con 20 puntos cada uno, aún jugó dos periodos y medio impresionantes contra los Lakers repletos de estrellas liderados.

Dos noches después de que Los Ángeles mantuviera a Houston en 85 puntos, los Rockets tenían 70 al medio tiempo ante un esfuerzo poco impresionante en defensa de los Lakers, cuya constante inversión defensiva ya parecía ser un problema esta temporada para una plantilla de veteranos.

El pívot turco Alperen Sengün anotó cuatro puntos en su primera salida como titular de los Rockets en la NBA.

Mientras que otro novato, el ala-pívot español Usman Garuba, no vio acción en todo el partido por decisión del entrenador de los Rockets, Stephen Silas.