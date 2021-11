Yellen insta a privados a destinar más fondos a cambio climático

(Bloomberg) -- La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, se reunirá el martes con líderes de la industria financiera en la conferencia COP26 de las Naciones Unidas en Glasgow, Escocia, para instarlos a canalizar más capital privado hacia la lucha contra el cambio climático.

Entre los ejecutivos que se prevé asistirán a la reunión se encuentran el director ejecutivo de Bank of America Corp., Brian Moynihan; el director ejecutivo de State Street Corp., Ron O’Hanley; el presidente de BlackRock Inc., Larry Fink; y John Doerr, presidente de Kleiner Perkins, según una lista obtenida por Bloomberg News. Michael R. Bloomberg, el propietario mayoritario y fundador de la matriz de Bloomberg News, Bloomberg LP, también asistirá.

La reunión está organizada por la Glasgow Financial Alliance for Net Zero, un grupo convocado por las Naciones Unidas y presidido por el exgobernador del Banco de Inglaterra Mark Carney.

John Morton, el jefe de política climática de Yellen, dijo que destacará un reporte del 21 de octubre del Consejo de Supervisión y Estabilidad Financiera (FSOC, por su sigla en inglés), un panel de reguladores que incluye a la Reserva Federal y la Comisión de Bolsa y Valores, que calificó al cambio climático como una “amenaza emergente” para la estabilidad financiera en EE.UU.

Morton dijo que es importante que haya nuevos compromisos de dinero público para la lucha climática durante la conferencia COP26, y repitió el deseo de la Administración Biden de un compromiso global de US$100.000 millones en dinero gubernamental al año para abordar el cambio climático hacia 2023.

Pero el capital privado, dijo, resultaría más crítico para alcanzar el objetivo del Acuerdo de París de emisiones de carbono cero para 2050.

Más urgencia

“Hay tres categorías de dinero”, dijo Morton, consejero del Departamento del Tesoro centrado en el cambio climático, a periodistas al margen de la conferencia climática global. “Hay fondos públicos puros, hay fondos públicos que movilizan capital privado, y luego está el capital privado, que al final del día tiene que eclipsar a las dos categorías anteriores”.

Yellen “aplaudirá los compromisos que se han hecho y fomentará un mayor sentido de urgencia”, dijo Morton.

El informe del FSOC no llegó a recomendar pasos regulatorios específicos, y en su mayoría instó a las agencias a acelerar los esfuerzos para recopilar datos sobre los riesgos financieros relacionados con el clima. Una recomendación del FSOC de utilizar el “análisis de escenarios”, una herramienta para medir los riesgos que enfrentan las empresas reguladas y los mercados financieros, omite cualquier consecuencia para los requisitos de capital.

Si bien Morton dijo que no podía hablar en nombre de los reguladores sobre si las instituciones financieras podrían eventualmente verse obligadas a desviar capital de los combustibles fósiles, el hecho de que el FSOC identificara el clima como una amenaza para el sistema financiero “es una clara indicación de la seriedad con la que toman este tema y la prioridad que le van a dar al riesgo climático en sus acciones futuras”, dijo Morton.

Morton también destacó un acuerdo anunciado el martes que implica que los gobiernos de EE.UU. y Europa proporcionarán US$8.500 millones durante los próximos tres a cinco años para acelerar el cambio de Sudáfrica del carbón a la energía limpia.

“Espero que esto sea un modelo para asociaciones similares que podamos forjar con otras economías de alto nivel de emisiones intensivas en carbono en todo el mundo”, dijo.

