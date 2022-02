Venezuela.- El Gobierno nombra nuevo encargado de negocios en Venezuela en vísperas de las elecciones

19-10-2021 El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, a su salida de una reunión con los alcaldes del Campo de Gibraltar, en el Palacio de Viana, a 19 de octubre de 2021, en Madrid, (España). Se trata de la primera reunión del ministro con los alcaldes de una de las zonas afectadas por el Brexit. La semana pasada se iniciaron las negociaciones entre Londres y Bruselas para definir la relación de Gibraltar con la Unión Europea. Ante la complicada aplicación del acuerdo, Bruselas se abre a adoptar medidas para reducir a la mitad el papeleo que desde el Brexit es necesario para el transporte de mercancías entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte o reduciendo en un 80 por ciento los controles sobre alimentos y productos fitosanitarios. POLITICA Cézaro De Luca - Europa Press



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El Gobierno ha nombrado a Ramón Santos Martínez como nuevo encargado de negocios en Venezuela en vísperas de las controvertidas elecciones regionales y municipales que tiene previsto celebrar el país el próximo 21 de noviembre.



El nombramiento de Santos como encargado de negocios con cartas de gabinete se publicó este sábado en el BOE pero su designación por el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, se produjo el 22 de octubre según consta en el boletín. No obstante, el Gobierno no ha precisado si ya se ha producido su incorporación o cuándo está prevista.



Santos se convertirá así en el máximo representante de España en Venezuela, donde desde la salida de Jesús Silva como embajador en noviembre de 2020 el Gobierno optó por rebajar la relación a nivel de encargado de negocios como muestra de su disconformidad con la situación en el país.



El nuevo encargado de negocios vendrá a ocupar un puesto que quedó vacante a finales de julio pasado tras el nombramiento del anterior, Juan Fernández Trigo, como nuevo secretario de Estado para Iberoamérica y el Español en el Mundo.



Diplomático de carrera, Santos ha sido embajador en Panamá entre 2015 y 2019 y en Bolivia entre 2008 y 2012. Además, ha estado destinado en la Embajada en Estados Unidos y en la Representación española ante la UE, entre otros.



Dentro del Ministerio, ha sido embajador en misión especial para las Cumbres Iberoamericanas y Asuntos Multilaterales de Iberoamérica así como subdirector general de Países de la Comunidad Andina, subdirector general de países del MERCOSUR y Chile y subdirector general de Cooperación con Países de América Central y Caribe.



Con Arancha González Laya como ministra de Exteriores, Santos había ejercido en los últimos tiempos de asesor, centrado principalmente en todo lo relativo a Cataluña y los esfuerzos de la Generalitat para lograr respaldo internacional.



ELECCIONES EN TRES SEMANAS



Su llegada a Caracas como encargado de negocios se produce en un momento particularmente importante, ya que el país celebra elecciones regionales y municipales el 21 de noviembre a las que, pese a las reticencias iniciales, concurrirá la oposición que encabeza Juan Guaidó si bien considera que no se dan todas las garantías.



Además, el Gobierno abandonó recientemente el diálogo entablado con la oposición en México en respuesta a la extradición a Estados Unidos desde Cabo Verde de Alex Saab, considerado como el testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro.



Albares mostró su "decepción" por este paso al tiempo que ha dejado claro en repetidas ocasiones que el Gobierno apuesta por el diálogo como "única forma" para resolver la crisis en la que está sumida Venezuela.



En este sentido, el ministro ha mantenido en las últimas semanas contactos tanto con el Gobierno venezolano, con cuyo nuevo canciller Félix Plasencia se reunió en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU, así como con dirigentes opositores como Leopoldo López, que reside en España, y con el excandidato presidencial Henrique Capriles.