Venezuela.- Anticorrupción pide interrogar por el caso Duro Felguera a un ex dirigente chavista que la Policía ha localizado en EEUU

Fiscalía cree que cobró casi 4 millones de dólares en una presunta comisión para favorecer a la empresa española



La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que acuerde interrogar como imputados al ex dirigente 'chavista' Luis Carlos de León Pérez y su mujer, Andreina Gámez, después de que la Policía haya conseguido localizarlos en Estados Unidos, situando al matrimonio entre las personas que habrían cobrado comisiones para favorecer a la empresa española Duro Felguera en sus contratos con el Gobierno venezolano.



En un escrito de 11 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, los fiscales José Grinda y Juan José Rosa interesan al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 que reclame la cooperación de las autoridades estadounidenses para tomar declaración a De León y Gámez una vez que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha averiguado que viven en Houston.



Moreno investiga presuntos delitos de organización criminal, corrupción internacional y blanqueo de capitales en torno al contrato que Duro Felguera firmó en 2009 con la empresa venezolana EDC, una filial de la entidad pública Corpoelec, para construir una central de ciclo combinado por un importe de más de 1.500 millones de euros con el objetivo de atender la creciente demanda eléctrica de Caracas y su área de influencia.



Para ello, según exponen los fiscales, Duro Felguera firmó una serie de contratos con entidades y personalidades venezolanas relacionadas con el Gobierno de dicho país que "tenían por objeto encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos venezolanos para que se favorecieran los intereses de dicha mercantil".



Anticorrupción indica que Duro Felguera habría entregado a través de una supuesta empresa pantalla al menos 105 millones de dólares al ex viceministro de Energía Nervis Villalobos para que "usara su capacidad de influencia en la administración venezolana" en beneficio de la empresa española.



De León habría sido uno de los receptores de ese dinero por ostentar en ese momento "puestos de total capacidad de decisión dentro del sector energético para la contratación de empresas". En concreto, el Ministerio Público apunta que habría recibido 3,8 millones de dólares en una transferencia bancaria entre sociedades.



INVERSIONES EN ESPAÑA



En el caso de su mujer, Anticorrupción afirma que Gámez "aparece como una colaboradora de su marido, no solo en el disfrute de los beneficios de las comisiones cobradas de forma fraudulenta, sino en la participación en la creación de sociedades, en contratos y en la recepción de transferencias para introducir los beneficios económicos en España y otros países" mediante la compra de inmuebles, valores y otros títulos y operaciones societarias.



En este sentido, los fiscales llaman la atención sobre una casa que el matrimonio compró en 2014 en la urbanización de lujo La Moraleja (Madrid) realizando una inversión superior a los 4 millones de euros.



También ponen el foco en una ampliación de capital por 3 millones de euros en una sociedad de la que era socia única Gámez y que se realizó a través de la aportación de un inmueble en Madrid cuya adquisición se hizo mediante transferencias ordenadas desde cuentas vinculadas a la pareja.



En su escrito, avanzado por Vozpopuli, aluden a una tercera operación que habría consistido en crear una SICAV en España donde Gámez poseía el 100% de las acciones y con cuya disolución obtuvo más de 4,5 millones de euros.