UNICEF confirma que un exempleado es sospechoso de abusos en la RD Congo

Imagen de archivo de un grupo de congoleños desplazados en el asentamiento Don Bosco, en Goma, la capital de Congo. EFE/Stephen Morrison

Ginebra, 2 nov (EFE).- Un exempleado del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en la República Democrática del Congo es sospechoso de haber estado implicado en el escándalo de abusos sexuales en ese país desvelado hace un año, confirmó hoy el portavoz de la organización James Elder.

Una investigación interna condujo a la identificación de un presunto perpetrador de estos abusos "que ya no trabaja para UNICEF", afirmó en rueda de prensa Elder, quien subrayó que el caso se sigue investigando en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), otra agencia de la ONU implicada.

En septiembre de 2020, una investigación periodística llevada a cabo por las agencias The New Humanitarian y Reuters reveló que al menos medio centenar de mujeres y niñas habían sufrido abusos por parte de trabajadores humanitarios en su mayoría de la OMS, aunque también había empleados de otras agencias de la ONU y de ONGs.

El pasado 28 de septiembre, una comisión de investigación interna de la OMS concluyó que al menos 21 de sus empleados eran sospechosos de haber cometido estos abusos sexuales durante la respuesta al brote de ébola sufrido por el país africano entre 2018 y 2020, aunque hasta ahora no había información de otras agencias de la ONU.

El portavoz de UNICEF afirmó hoy que en los últimos tres años esta organización ha aumentado los esfuerzos para prevenir la explotación sexual, con medidas como la creación de canales donde las víctimas puedan denunciar abusos.