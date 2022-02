UE/Perú.- La UE anuncia 70 millones para respaldar el acceso a la salud y la promoción de inversiones verdes en Perú

01-11-2021 Reunión entre el ministro de Exteriores de Perú, Óscar Maúrtua, y el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell,. Borrell se reúne en Lima con Maúrtua y constatan el "muy alto nivel" de "la relación y el entendimiento" entre Perú y la UE Destacan la próxima firma de varios acuerdos, como el de la participación de las fuerzas peruanas en misiones de la UE POLITICA TWITTER @CANCILLERIAPERU



El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha anunciado este lunes durante su visita a Perú que el bloque destinará más de 70 millones de euros en el marco de convenios de cooperación para el acceso universal a la salud y la promoción de inversiones verdes en el país andino.



Así lo ha destacado Borrell en una rueda de prensa junto al ministro de Exteriores peruano, Óscar Maúrtua, con quien ha mantenido una reunión en Lima en la que han avanzado en distintas materias y resaltado la "importancia de la relación" entre el bloque y el país sudamericano.



El jefe de la diplomacia europea ha avanzado que próximamente firmará distintos convenios por los que la UE aportará 14 millones de euros para fortalecer el sistema sanitario peruano y 57 millones de euros en los "próximos tres años" para promover inversiones "verdes e inclusivas" en el país con el objetivo de "reforzar la prevención social".



Asimismo, Borrell ha aseverado en su intervención, recogida por Agencia Andina, que "pronto" se firmará el acuerdo que "permitirá a las Fuerzas Armadas peruanas participar en misiones y operaciones de paz y seguridad de la UE en todo el mundo".



El ministro de Exteriores peruano ha celebrado que el bloque europeo y el país andino se encuentren "próximos" a suscribir estos acuerdos "de suma importancia" y que "fortalecerán la relación".



"Es grato constatar que la UE ha priorizado sus programas de cooperación técnica en Perú y en beneficio de las poblaciones más vulnerables, como la altoandinas y amazónicas (...). Los acuerdos permitirán apoyar los esfuerzos en salud, educación, igualdad de género, empoderamiento de las mujeres y cambio climático", ha apostillado el jefe de la diplomacia peruana.



De este modo, el encuentro, en el que también han estado presentes los ministros peruanos de Salud, Hernando Cevallos; Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, y el viceministro de Economía, Alex Contreras Miranda, ha sido así una "gran oportunidad" para avanzar en los temas comunes.



Según han destacado en un comunicado conjunto, la cita ha constatado el "muy alto nivel" de "la relación y el entendimiento" entre Perú y la Unión Europea, así como "el incremento y la profundización de los vínculos políticos, económicos y de cooperación, a partir de una relación dinámica sostenida en distintas materias".



Ambas partes han destacado la importancia de los diversos instrumentos y mecanismos que pautan la relación bilateral, como el Acuerdo Comercial Multipartes, el Acuerdo sobre Exención de Visados para estancias de corta duración y el Mecanismo de Consultas Bilaterales, entre otros, que favorecen una "aproximación constructiva".



Así, el encuentro ha servido para ahondar en los avances para la próxima suscripción del denominado Memorándum de Entendimiento sobre una Agenda de Diálogo y Cooperación Política y Sectorial Reforzada para la próxima década, un instrumento que "contribuirá a abordar los temas bilaterales con un enfoque integral".



Con ese espíritu, las partes han apostado por "reforzar y ampliar" la cooperación en los ámbitos económico, social, medioambiental, de Derechos Humanos y democracia, así como en igualdad de género y protección de minorías y grupos en situación de vulnerabilidad, de seguridad y defensa, lucha contra el crimen organizado o migratorio, entre otros.



En relación a la pandemia, han llamado a garantizar el acceso universal a las vacunas contra la COVID-19 "para no dejar a nadie atrás", mientras que Perú ha agradecido a la UE por su apoyo a través del mecanismo COVAX.



El país andino ha reconocido también su reciente incorporación en la lista de países que la Unión Europea recomienda que sean eximidos de restricciones para viajes no esenciales al bloque comunitario europeo.



En referencia a las elecciones peruanas de este año, las partes han valorado el trabajo de la observación de la Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea en la primera y segunda vuelta, así como la entrega de su informe, que corrobora la "credibilidad e integridad" del proceso.



En línea con sus intenciones de "consolidar y profundizar" las relaciones del bloque con Perú, Borrell continuará este martes su visita con una reunión con el presidente, Pedro Castillo, entre otras autoridades y representantes de la sociedad civil.



Posteriormente, el miércoles, se trasladará a Brasil donde tiene previstos encuentros en Brasilia con el ministro de Exteriores, Carlos Alberto Franco, y el de Defensa, Braga Netto, así como con el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, pero no con el presidente brasileño, Jair Bolsonaro.



Borrell lleva a cabo a su primera gira en América Latina, con la que pretende "dar más peso" a la relaciones exteriores de la UE con los países de la región "como socios en el sistema multilateral y como destino comercial y de inversión".