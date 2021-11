Toronto Raptors logra la victoria frente a New York Knicks por 104-113

Toronto Raptors consiguió vencer frente a New York Knicks como visitante por 104-113 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de New York Knicks consiguieron ganar a domicilio contra New Orleans Pelicans por 117-123, mientras que los de Toronto Raptors también derrotaron fuera de casa a Indiana Pacers por 94-97, por lo que tras este resultado sumaron un total de cinco triunfos seguidos. Con este resultado, Toronto Raptors acumula cinco victorias en ocho partidos jugados en la competencia, mientras que New York Knicks se queda con cinco victorias en siete partidos disputados.

El primer cuarto estuvo dominado por los jugadores de New York Knicks, de hecho, consiguieron un parcial de 10-2 durante el cuarto y alcanzaron una diferencia de 10 puntos (26-16) hasta concluir con un 34-26. Tras esto, en el segundo cuarto recortaron distancias los jugadores de Toronto Raptors, de hecho, consiguieron un parcial de 13-2, que concluyó con un resultado parcial de 23-27. Tras esto, los equipos acumularon un total de 57-53 puntos antes del descanso.

Durante el tercer cuarto hubo varios movimientos en el marcador, hasta que al final terminó distanciándose el equipo visitante y acabó con un resultado parcial 22-38 y un 79-91 de resultado global. Por último, en el transcurso del último cuarto recortaron distancias los jugadores locales, aunque no fue suficiente para hacerse con la victoria del partido y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 25-22. Finalmente, el duelo terminó con un resultado de 104-113 a favor de Toronto Raptors.

Durante el partido, Toronto Raptors se hizo con la victoria gracias a los 36 puntos, dos asistencias y seis rebotes de Og Anunoby y los 26 puntos, dos asistencias y dos rebotes de Gary Trent Jr. Los 27 puntos y seis rebotes de RJ Barrett y los 22 puntos, cinco asistencias y nueve rebotes de Julius Randle no fueron suficientes para que New York Knicks pudiese ganar el partido.

El siguiente choque enfrentará a Toronto Raptors con Washington Wizards en el Capital One Arena, mientras que el próximo encuentro de New York Knicks será contra Indiana Pacers en el Bankers Life Fieldhouse.