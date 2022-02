Sudán.- Hamdok aboga por la liberación de sus ministros como un "punto de entrada" para resolver la crisis en Sudán

El Comité de Médicos informa de varios heridos en "emboscadas" de los militares



El primer ministro sudanés, Abdalá Hamdok, ha abogado este lunes por la liberación de sus ministros y la vuelta a las funciones del depuesto Gabinete como "punto de entrada" para "resolver la crisis" en Sudán tras el golpe de Estado.



Así lo ha expresado en una reunión en su domicilio --donde se encuentra bajo arresto-- con los embajadores en el país de la 'troika' para Sudán, integrada por Estados Unidos, Reino Unido y Noruega, según un comunicado del Ministerio de Información.



En el encuentro, Hamdok ha aseverado que "no sería parte en ningún acuerdo de conformidad con las decisiones de golpe de Estado del 25 de octubre", liderado por el que fuera presidente del disuelto Consejo Soberano de Transición, Abdelfatá al Burhan.



El primer ministro ha expresado su agradecimiento a los estados de la 'troika' por su "continuo apoyo al pueblo sudanés" y por su "reconocimiento de la legitimidad del Gobierno de transición", así como "por describir correctamente las decisiones inconstitucionales del comandante del Ejército del golpe de Estado (Al Burhan)".



Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Sudán, Brian Shukan, ha señalado que en el encuentro con Hamdok, tanto él como los representantes de Noruega, Therese Loken, y de Reino Unido, Giles Lever, han podido comprobar que el primer ministro está "en buen estado de salud".



"Reiteramos los llamamientos para su liberación total, y la de otros detenidos, como un paso esencial hacia un mayor diálogo", ha demandado en su perfil de Twitter.



MANIFESTANTES HERIDOS



Por otro lado, el Comité de Médicos de Sudán ha informado, a través de su perfil de Facebook, de al menos cuatro heridos, uno de ellos por un disparo, en "emboscadas" y "ataques" de los líderes del golpe y sus milicias en el barrio de Al Abbasiya, en la ciudad de Omdurmán.



Asimismo, ha avisado de otros "asaltos" en varios barrios "para eliminar las valientes barricadas construidas por el pueblo", acciones en las que se han otros tantos heridos, cuya cifra y situación "se está verificando".



"Pedimos a los revolucionarios que no se enfrenten a estas fuerzas asesinas, pues su moral es la moral de sus líderes golpistas y su comportamiento", ha llamado el comité ante los hechos descritos.



LA ASONADA



Al Burhan encabezó el lunes 25 de octubre una asonada tras semanas de tensiones entre los elementos civiles y militares de las autoridades de transición instauradas en 2019, medida que ha sido condenada internacionalmente y que ha desencadenado masivas manifestaciones en el país africano, reprimidas por la fuerza y dejando varios muertos.



El líder golpista afirmó el viernes que Hamdok --quien se encuentra bajo arresto domiciliario en su vivienda tras ser detenido por no apoyar el golpe-- es "el primer candidato" para encabezar el nuevo Ejecutivo, que podría ser anunciado esta misma semana. Sin embargo, su Gobierno sigue afirmando que es la autoridad legítima y ha rechazado cualquier contacto con los militares.



Sudán fue escenario a mediados de septiembre de un intento de golpe de Estado, según apuntaron las autoridades de transición, a cargo de un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas supuestamente vinculados con el expresidente Omar Hasán al Bashir, derrocado en 2019 en una asonada tras meses de masivas manifestaciones en su contra.



Las autoridades de transición fueron instauradas tras un acuerdo entre la junta militar anterior, surgida tras el golpe de Estado de 2019, y diversas organizaciones civiles y formaciones políticas opositoras. Este Gobierno ha iniciado una batería de reformas sociales y económicas y ha alcanzado un acuerdo de paz con importantes grupos rebeldes de Darfur y otras zonas del país.