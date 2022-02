Somalia/Kenia.- Somalia y Kenia abordan el "fortalecimiento" de sus relaciones tras el fallo de la CIJ sobre su frontera

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



Los gobiernos de Somalia y Kenia celebraron este lunes su primer encuentro de alto nivel después del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre su disputa fronteriza, que no ha sido reconocido por Nairobi.



El ministro de Exteriores somalí, Mohamed Abdirizak Mohamud, recibió al embajador de Kenia en Mogadiscio, Lucas Tumbo, para abordar "el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la cooperación", según un comunicado del propio Ministerio.



Así, ha subrayado que también trataron la posibilidad de convocar una reunión de la Comisión Conjunta de Cooperación, tal y como acordaron en agosto, en el marco de un intento de "avanzar en áreas de interés común, incluido el comercio, la inversión, la seguridad, la defensa, la agricultura, el turismo y las relaciones entre pueblos".



El acuerdo para la creación de esta comisión conjunta fue alcanzado durante una visita oficial del primer ministro somalí, Mohamed Hiusein Roble, a Nairobi, donde se reunió con el presidente keniano, Uhuru Kenyatta.



Durante las últimas semanas, Somalia ha pedido a Kenia que acepte el fallo de la CIJ, que otorgó a Mogadiscio la mayor parte de la zona marítima reclamada por Kenia en la disputa entre ambos países en torno a su frontera marítima. Así, trazó una nueva frontera cerca de la reclamada por Somalia.



Previamente, el Gobierno keniano había señalado que no reconocería el fallo y explicó que "retiró su reconocimiento al tribunal el 24 de septiembre". En este sentido, dijo que "como Estado soberano, no está ya sujeto a un tribunal internacional sin su consentimiento expreso".



El conflicto en sí afecta más de 100.000 kilómetros cuadrados de superficie marina en el océano Índico --cerca de 38.000 de los cuales han sido otorgados a Kenia--, y además su dominio está más cotizado si se tiene en cuenta que podría ser un área rica en hidrocarburos.