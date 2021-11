Schwartzman olvida Viena y alcanza la segunda ronda en París

El tenista argentino Diego Schwartzman en una reciente foto de archivo. EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Redacción deportes, 2 nov (EFE).- El tenista argentino Diego Schwartzman dejó atrás su derrota en cuartos de final del ATP 500 de Viena de hace unas jornadas y selló su clasificación para los dieciseisavos del Másters 1000 de París tras superar al australiano John Millman, que se deshinchó en el tercer set para caer en un duelo igualado (7-6, 5-7 y 6-2)

Schwartzman pudo con el número 73 del mundo, que vendió caro el pase del tenista sudamericano a la siguiente ronda del torneo, en la que se enfrentará al vencedor del encuentro que cerrarán la jornada de este martes los estadounidenses Frances Tiafoe y Marcos Giron.

El argentino necesitó exactamente tres horas para doblegar la resistencia de Millman, que, pese a conseguir cuatro roturas de servicio en el primer set, no pudo evitar que éste se decidiera en el "tie break", en el que Schwartzman sacó la apisonadora para ganar 7-2.

Millman se recuperó en la segunda manda de un 2-0 en contra y consiguió llevar el partido a la tercera gracias a un 7-5 que, sin embargo, no sirvió al australiano para nada. En el set definitivo, Schawartzman puso encima de la mesa su mejor nivel en el ránking y se llevó el duelo.

Ahora, tendrá la oportunidad de mantenerse en la pelea por conseguir su primer título de Másters 1000. Hasta el momento, sólo ha disputado una final, la que perdió frente al serbio Novak Djokovic en Roma (2020).

Y es que, Schawartzman ha superado la derrota frente al estadounidense Frances Tiafoe de hace unos días en los cuartos de final del ATP 500 de Viena.

Perder ante un jugador que venía de una previa no ha tenido consecuencias y el jugador argentino peleará por intentar sumar en París el quinto título de su carrera tras los cuatro de la ATP que lucen en sus vitrinas: Estambul (2016), Río de Janeiro (2018), Los Cabos (2019) y Buenos Aires, el último que consiguió, en marzo de 2021.