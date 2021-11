Ranking Spotify en México : Top 10 de los 10 pódcast más escuchados de hoy martes, 02 de noviembre

En un mercado tan saturado como el de los servicios de transmisión por internet, estas plataformas luchan por contar con las mejores producciones. Spotify no es ajeno a esta realidad y, dispuesto a convertirse en un fuerte contrincante, facilita a sus suscriptores la lista de sus 10 pódcast preferidos.

Hablamos del listado que clasifica los títulos según quién está oyendo qué en tiempo real. Si estás interesado en conocer qué contenidos de calidad hay disponibles, sigue leyendo los siguientes párrafos.

1. La Cotorrisa

Ricardo Pérez y Slobotzky se ponen a cotorrear como siempre, pero ahora lo están grabando. Escuchalos todos los miercoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos, anecdotas hilarantes y aliviana el ombligo de la semana.

2. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

3. Crónicas Obscuras

Existe una frontera entre la fantasía y la realidad que se desdibuja para alimentar nuestro miedo, donde lo imposible es impredecible y el terror es espejo de tu realidad. Estas son nuestras Crónicas Obscuras, una serie de terror en podcast altamente inmersiva. Atrévete a conocer la historia de La Reina Obscura, protagonizada por Ana de la Reguera.

4. Leyendas Legendarias

Un podcast de comedia donde cada semana exploraremos historias de asesinos en serie, fantasmas y eventos históricos peculiares, notorios o fantásticos. (Spanish)

5. CREATIVO

Roberto Mtz se sienta a platicar con personas creativas destacadas de distintas industrias para aprender un poco sobre su forma de ver la vida.

6. Inglés desde cero

Aprende inglés desde cero, gratis y con nativos del idioma formados en su enseñanza.

7. Historia para Tontos Podcast

WEEEEEEY.. Somos un podcast enfocado en contar la historia de una manera divertida, siempre buscándole el punto interesante, real y sabroso.tenemos la idea de que al que no le guste la historia es por que se la contaron mal y para contar la historia siempre tiene que haber un WEEEEEY. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

8. La Corneta

Música, actualidad, estilo de vida y humor

9. Despertando Podcast

Mi propósito es despertar tu conciencia en base a mis experiencias y resultados, para que puedas lograr con diferentes programas hallar herramientas, vehículos y caminos que te acerquen a lograr libertad económica, felicidad, autoestima, salud integral y sobre todo vivir haciendo lo que más te gusta..Despierta conmigo y ayúdame a despertar con tu éxito a millones en este mundo.

10. Farándula021

Mesa de discusión sobre las noticias más relevantes del mundo de la farándula, análisis y crítica de estrenos cinematográficos, series, programas de televisión, música, teatro, moda, sexo y todo lo relacionado a la cultura pop, a través del humor negro, la sátira y el análisis que nos caracteriza. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Spotify se gana el corazón de sus oyentes con la mejor oferta. ¿Qué temas serán los preferidos por el público mexicano en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento para conocer las respuestas.