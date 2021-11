Ranking iTunes en Estados Unidos : Top 10 de las películas más vistas de hoy lunes, 01 de noviembre

Nada más aburrido que esa interminable búsqueda de pelis en tu plataforma de transmisión favorita.

Eso lo tiene claro iTunes, pues cuenta con un listado de las últimas tendencias de sus producciones cinematográficas. Ahí, se organizan según la predilección de los usuarios en tiempo real. Así que mejor túmbate en el sillón y deléitate con lo mejor del séptimo arte.

1. Free Guy

Guy trabaja como cajero de un banco y es un tipo alegre y solitario al que nada la amarga el día. Incluso si le utilizan como rehén durante un atraco a su banco, él sigue sonriendo como si nada. Pero un día se da cuenta de que Free City no es exactamente la ciudad que él creía. Guy va a descubrir que en realidad es un personaje no jugable dentro de un brutal videojuego.

2. Tiempo

Thriller sobre una familia que, estando de vacaciones en un paraíso tropical, descubre que la recóndita playa elegida para relajarse unas horas está haciéndoles envejecer rápidamente.. reduciendo toda su vida a un único día.

3. Bitelchús

¿Qué debería hacer una pareja de fantasmas yupis si su estrafalario hogar de Nueva Inglaterra se llenara de elegantes visitantes neoyorquinos? Pedir ayuda a un exorcista para aterrar a los intrusos con el fin de que abandonen la casa. ¿El resultado? Una de las más grandes, sorprendentes y sobrenaturales películas jamás filmada. Bitelchus (Michael Keaton) es una criatura de ultratumba repugnante y terrorífica, un fenómeno asustando y bromeando que se gira y se transforma en grotescas formas, traga insectos y no puede dejar a las mujeres (vivas o muertas) en paz.

4. Cuestión de sangre

Bill Baker (Matt Damon) es un rudo operario de una plataforma petrolera estadounidense que viaja a Marsella para visitar a su hija, en prisión por un asesinato que afirma no haber cometido. Lejos de casa, las cosas no serán nada fáciles para un padre dispuesto a todo para demostrar la inocencia de su hija.

5. Scream Queens

Serie al estilo "American Horror Story", en la que cada temporada se desarrollará una historia y personajes diferentes. En la primera, se contará la historia de un campus universitario en el que de repente comienzan a sucederse una serie de asesinatos en masa.

6. Un hombre lobo entre nosotros

Cuando un oleoducto propuesto crea hostilidades entre los residentes de una pequeña ciudad, un guardabosques recién llegado debe mantener la paz después de que una tormenta de nieve confina a la gente del pueblo en un antiguo albergue. Pero cuando una criatura misteriosa comienza a aterrorizar al grupo, sus peores tendencias y prejuicios salen a la superficie y el guardabosques debe mantener con vida a los residentes, tanto entre ellos como con el monstruo que los atormenta.

7. Halloween Kills

Minutos después de que Laurie Strode, su hija Karen y su nieta Allyson dejaran al despiadado asesino Michael Myers encerrado y ardiendo en el sótano, Laurie es llevada de urgencia al hospital con heridas que ponen en peligro su vida, creyendo haber acabado por fin con quien ha convertido su vida en un infierno. Pero cuando Michael consigue liberarse de la trampa de Laurie, reinicia su ritual de baño de sangre. Mientras Laurie lucha contra su dolor y se prepara para defenderse de él, inspira a toda la población de Haddonfield a rebelarse contra su imparable monstruo. Las Strode se unen a un grupo de supervivientes de la primera masacre de Michael quienes deciden hacer justicia por su propia mano y forman una patrulla ciudadana con el objetivo de cazar a Michael de una vez por todas.

9. Cazafantasmas

Manhattan, Nueva York. Después de casi treinta años sin saber de ellos, los fantasmas y demonios se han vuelto a escapar de los infiernos para destruir la ciudad. Esta vez un nuevo equipo de Cazafantasmas, formado por un grupo de cuatro mujeres, está dispuesto a terminar con cualquier amenaza espectral.

10. The Night House

Mientras intenta superar la inesperada muerte de su marido, Beth (Rebecca Hall) se queda a solas en una casa cerca de un lago especialmente diseñada para ella. Aunque hace todo lo posible por no perder la cordura, los sueños no tardan en aparecer. Las perturbadoras visiones de una presencia que llama por ella en la casa comienzan a ser cada vez más frecuentes. Aunque a la luz del día todo parece normal, Beth empieza lentamente a desesperarse, por lo que decide ignorar el consejo de sus amigos e investiga en sus pertenencias tratando de encontrar alguna respuesta. Allí se topa no sólo con secretos tan extraños como terribles, sino también con un misterio que está dispuesta a resolver.

¿Estabas al tanto del renombre de las películas que te ofrece iTunes?

Cada vez hay más visualizaciones en esta plataforma y los usuarios no hacen más que dar buenas reseñas en torno a la oferta de producciones cinematográficas. ¿Cuáles serán las sorpresas que tiene guardado iTunes para el futuro próximo? ¿Qué planes habrá para este año?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.