Ranking HBO en Estados Unidos : Top 10 de las películas más vistas de hoy lunes, 01 de noviembre

¡No desperdicies tu tiempo! En vez de buscar y buscar qué ver, aprovecha los recursos que te ofrece esta plataforma de transmisión para acceder a las mejores pelis en Estados Unidos. ¡Solo dale al play y disfruta!

Nos referimos a la lista de HBO con sus mejores títulos, donde se hace una clasificatoria según quién está viendo qué en este preciso instante. Continúa leyendo para conocer todos los detalles.

1. Dune

El hijo de una familia noble trata de vengarse de la muerte de su padre al mismo tiempo que salva un planeta rico en especias que se le encomienda proteger. Nueva adaptación al cine de las novelas de Frank Herbert, que ya fueron trasladadas a la gran pantalla por David Lynch en 1984.

2. Expediente Warren: obligado por el demonio

Los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren se encuentran con lo que se convertiría en uno de los casos más sensacionales de sus archivos. La lucha por el alma de un niño los lleva más allá de todo lo que habían visto antes, para marcar la primera vez en la historia de los Estados Unidos que un sospechoso de asesinato reclamaría posesión demoníaca como defensa.

3. Four Hours at the Capitol

Crónica de la insurrección en el Capitolio de los Estados Unidos, cuando miles de ciudadanos de todo el país, seguidores de Donald Trump, se reunieron en Washington D.C., muchos con la intención de interrumpir la confirmación de Joe Biden como presidente.

5. Ricky Velez: Here's Everything (TV)

Stand-up del cómico Ricky Velez.

6. Viaje al centro de la Tierra 2: La isla misteriosa

Sean (Hutcherson) recibe una llamada de socorro desde una misteriosa isla, que no aparece en los mapas. Se trata de un lugar con extrañas formas de vida. Sean emprenderá la búsqueda acompañado de su padrastro (Johnson), de un piloto de helicóptero (Guzman) y su hermosa y temperamental hija (Hudgens). Secuela de "Viaje al centro de la tierra 3D".

7. Joker

Arthur Fleck es un hombre ignorado por la sociedad, cuya motivación en la vida es hacer reír. Pero una serie de trágicos acontecimientos le llevarán a ver el mundo de otra forma. Película basada en Joker, el popular personaje de DC Comics y archivillano de Batman, pero que en este film toma un cariz más realista y oscuro.

8. En campaña todo vale

'En campaña todo vale', dirigida por Jay Roach (la saga 'Austin Powers' y 'Los padres de ella'), sigue la competición entre dos políticos de un pequeño distrito de Carolina del Norte por el mismo asiento en el congreso. Los dos oponentes, sumergidos en la batalla electoral, elaborarán sus propias campañas para alcanzar el mismo objetivo: involucrarse y crecer en sus deseos políticos y en el ambiente gubernamental. Una comedia ambientada en el mundo político y electoral estadounidense que sorprenderá al espectador con su original sátira.

9. Somos los Miller

Un traficante de marihuana se crea una familia ficticia con una stripper y dos jóvenes como parte de su plan para pasar un gran cargamento de Estados Unidos a México.

10. Blade Runner 2049

Han pasado 30 años desde los acontecimientos ocurridos en Blade Runner (1982). El oficial K, un blade runner caza-replicantes del Departamento de Policía de Los Ángeles, descubre un secreto que ha estado enterrado durante mucho tiempo y que tiene el potencial de llevar a la sociedad al caos. Su investigación le conducirá a la búsqueda del legendario Rick Deckard, un antiguo blade runner en paradero desconocido, que lleva desaparecido 30 años.

¿Estabas al tanto del renombre de las películas que te ofrece HBO?

Cada vez hay más visualizaciones en esta plataforma y los usuarios no hacen más que dar buenas reseñas en torno a la oferta de producciones cinematográficas. ¿Cuáles serán las sorpresas que tiene guardado HBO para el futuro próximo? ¿Qué planes habrá para este año?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.