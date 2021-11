Putin pide aplicar la inteligencia artificial a los drones rusos

El presidente ruso, Vladimir Putin, en su participación telemática en la COP26, desde su residencia de Novo-Ogaryovo, a las afueras de Moscú. EFE/EPA/EVGENIY PAULIN/KREMLIN POOL/SPUTNIK / POOL

Moscú, 2 nov (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llamó hoy al Ministerio de Defensa y a la industria de defensa rusa a aplicar la inteligencia artificial en los drones, de los que el país tiene más de 2.000 en servicio en las Fuerzas Armadas.

"Ahora tenemos más de 2.000 vehículos aéreos no tripulados en servicio", señaló Putin al inicio de una reunión telemática con el liderazgo del Ministerio de Defensa y las empresas de la industria de defensa.

"Tenemos que seguir trabajando en ellos (...) teniendo en cuenta, entre otras cosas, el uso de la inteligencia artificial, los avances más modernos de la tecnología, la ciencia y, por supuesto nuestra experiencia en su uso y el análisis de lo que pasa a nuestro alrededor", recalcó.

Putin recalcó que Rusia "ha aprendido a repeler los ataques" con drones y lo hace de manera "bastante eficaz".

"Sabemos muy bien cómo han sido empleados en los conflictos armados en los últimos años, cuán eficaces y peligrosos pueden ser para nosotros si recordamos lo que vimos en Siria: ataques terroristas con vehículos aéreos no tripulados", indicó.

En uno de los conflictos más recientes en la región postsoviética, el que libraron en 2020 Azerbaiyán y Armenia por el control de Nagorno Karabaj, Bakú empleó drones israelíes y turcos, lo que no solo cambió la táctica en el campo de batalla, sino que dio una ventaja decisiva al país dirigido por Ilham Alíev, que ganó la guerra en 44 días.

Armenia apenas cuenta con este tipo de aparatos, aunque ha desarrollado un dron propio, el Krunk (Cisne).