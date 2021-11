Pioli dice que se inspira en Guardiola: "El mejor técnico del mundo"

Stefano Pioli, técnico del Milan, en una imagen de archivo. EFE/EPA/Peter Powell

Roma, 2 nov (EFE).- Stefano Pioli, técnico del Milan, reconoció este martes que se inspiró en el trabajo del español Pep Guardiola, preparador del Manchester City, para crecer profesionalmente, al comentar los grandes resultados que está consiguiendo al frente del club milanés.

"Guardiola es el mejor técnico del mundo, incluso si hay otros buenos. Él es el mejor por cómo mejora a sus jugadores. Aprendí un poco de todo y de todos. Estoy tratando de mejorar y de seguir haciéndolo", afirmó Pioli en la rueda de prensa previa al Milan-Oporto de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

El Milan, colíder de la Serie A con diez victorias y un empate en once jornadas, ha tenido un crecimiento vertical en los últimos dos años, y buscará aumentar el nivel también en la Copa de Europa, donde no ha logrado sumar puntos en un grupo muy exigente, que se completa con Liverpool y Atlético Madrid.

"Podemos estar aquí diciendo que merecíamos más, pero la realidad es que tenemos este partido para darlo todo. En la ida fallamos, no tenemos mucho tiempo para preparar el partido, pero será suficiente", aseguró.

"No merecemos el 'cero' en la tabla, queremos demostrarlo mañana ante un equipo muy difícil, experto", prosiguió.

Pioli expresó su respeto por el Oporto, contra el que busca puntos clave para intentar relanzar su campaña europea.

"El Oporto es fuerte, no sé qué actitud tendrá mañana, están bien en el campo, son ofensivos, con calidad. Tenemos que tener lucidez, el nivel es alto, no tenemos que fallar jugadas y tenemos que ser agresivos porque podremos marcar goles", dijo.

A falta de tres jornadas para el final, el Liverpool es líder con el pleno de victoria, con cinco puntos de ventaja sobre el Atlético y seis sobre el Oporto. El Milan cierra la tabla con cero puntos, pese a haber sido protagonista de grandes actuaciones frente a Atlético y Liverpool.