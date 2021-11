Peso colombiano estable tras alza de tasa de 50 puntos: Andes FX

(Bloomberg) -- Los mercados andinos volvieron a abrir el martes tras un largo fin de semana de tres días. El peso colombiano experimentaba pocos cambios frente al cierre del viernes, luego que una sorpresiva alza de tasas de 50 puntos base brindara un apoyo limitado a la moneda. El peso colombiano se cotizaba a 3.767,1 por dólar frente a su cierre del viernes en 3.767 por dólar

El banco central elevó el viernes pasado la tasa clave en 50 puntos base a 2,5%. Los operadores y analistas estaban divididos sobre la magnitud del aumento, y la mayoría de los encuestados por Bloomberg esperaba un incremento de 25 puntos base.

Las minutas de la reunión del banco central de Colombia que se publican el miércoles y los datos de inflación de octubre que se divulgan el viernes son los principales catalizadores esta semana.

El calendario de indicadores locales en Chile y Perú es bastante escaso esta semana.

El peso chileno, por su parte, se negociaba a 814,77 por dólar, con pocos cambios frente al cierre del viernes de 814,50 por dólar. La moneda se mantiene dentro del rango de negociación del mes pasado de 800-833 pesos.

En tanto, el sol peruano caía 0,32% a 4,0070 por dólar, acumulando tres días consecutivos de bajas. El promedio móvil de 100 días en 4,0212 podría actuar como soporte a corto plazo para el sol.

(Parte de la información proviene de operadores de divisas familiarizados con las transacciones que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente).

