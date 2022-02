Perú.- Exigen la salida del ministro del Interior de Perú por una fiesta de Halloween en su casa pese a estar prohibidas

La primera ministra considera "inaceptable" lo sucedido y avanza que tomará "las decisiones que correspondan"



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



Representantes de distintas bancadas del Congreso de Perú han pedido el cese del ministro del Interior, Luis Barranzuela, tras darse a conocer que presuntamente celebró una fiesta en su domicilio por el día de Halloween pese a que estas estaban prohibidas por orden del Gobierno.



Barranzuela fue precisamente quien, de cara a las festividades del 31 de octubre, recordó la semana pasada que las fiestas no están permitidas como medida frente a la COVID-19, si bien el 31 de octubre llevó a cabo un presunto evento de este tipo en su domicilio, frente a lo que los vecinos avisaron a la Policía para quejarse por el elevado volumen de la música, según reveló la cadena peruana Latina Televisión junto a imágenes del domicilio en las que se pueden ver numerosos turismos aparcados.



Ante ello, desde Alianza para el Progreso, han reclamado la "renuncia voluntaria" del ministro "por su pésimo mensaje a la ciudadanía con este acto", mientras desde Avanza País han achacado lo ocurrido al "historial" de "desobediencia y abuso de autoridad" del ministro, a quien ya se ha cuestionado por acciones durante su etapa en la Policía --donde tuvo más de 150 sanciones--.



Desde Juntos por el Perú se ha calificado lo sucedido como "lamentable" y se ha pedido al Gobierno de Pedro Castillo que "evalúe la situación" de Barranzuela y "haga los descargos que corresponda", mientras desde Renovación Popular han reiterado que el ministro presenta "una línea inadecuada" para el cargo, informa el periódico peruano 'El Comercio'.



En este contexto, la Comisión de Defensa del Congreso, presidido por José Williams --de Avanza País--, ha citado para este miércoles al ministro para que explique la reunión celebrada en su domicilio.



EL GOBIERNO TOMARÁ DECISIONES



Ante los hechos y las demandas, la primera ministra, Mirtha Vásquez, ha avanzado que este martes tomará, junto al presidente, las "decisiones que correspondan" respecto al caso tras haber recibido una "respuesta inaceptable" sobre el evento por parte del ministro.



Previamente, la primer ministra ha lamentado que, de confirmarse la celebración de una fiesta, los hechos "implicarían que un ministro vulnera las normas emitidas por el propio Consejo de Ministros, lo cual es todavía más grave considerando que se trata del Ministerio que tiene como responsabilidad garantizar el cumplimiento de las medidas".



Por su parte, Barranzuela ha defendido, en una publicación a través de su perfil de Twitter, que la cita en su casa se trató de una "reunión de trabajo" a la que también asistió el ministro de Minas, Eduardo González, de manera virtual, entre otras autoridades.



"No realicé ningún evento ni promoví la concentración de personas en mi domicilio, por el contrario, soy respetuosos con las medidas vigentes contra la COVID-19 (...). La presencia de contadas personas en mi vivienda obedeció a una reunión de coordinación frente a los conflictos al interior de nuestro Perú, y de ninguna forma de carácter social o evento masivo", ha manifestado el titular del Interior.



EN JUEGO EL VOTO DE CONFIANZA



Estos hechos cuestionan al gabinete de Vásquez a pocos días de la sesión del Congreso en la que se retomará el debate y la votación del voto de confianza, tras su suspensión la semana pasada por el fallecimiento de un congresista de la formación gubernamental, Perú Libre.



Ahora, las peticiones de apartar a Barranzuela han aumentado ya que se considera "que no goza de la confianza" del Parlamento, como ha dicho el portavoz de la banca de Renovación Popular, Jorge Montoya.



Por su parte, Acción Popular ha avanzado que solo otorgará su voto de confianza al gabinete si se retira al ministro del Interior, pero también al de Educación, Carlos Gallardo, y el de Producción, José Inc