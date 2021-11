No hay consenso sobre significado de ‘cero neto’ entre banqueros

(Bloomberg) -- El término “cero neto” ingresó rápidamente al léxico de Wall Street y la City de Londres, pero no hay consenso sobre lo que significa, dando lugar a tergiversaciones y confusiones.Para ayudar a guiar a la industria financiera, la iniciativa Science Based Targets (SBTi, por sus siglas en inglés), que certifica las políticas climáticas corporativas e introdujo un estándar de cero neto para las empresas el mes pasado, publicó un informe con el objetivo de llegar a un consenso. El documento debe verse como un “primer paso” para desarrollar un estándar de cero neto basado en la ciencia para las instituciones financieras, dijo SBTi.

El trabajo es importante porque los bancos y administradores de fondos más grandes del mundo se han comprometido con cero emisiones netas de CO2 para 2050 como parte de la Alianza financiera de Glasgow para el cero neto, de Mark Carney. La “falta de principios, definiciones, métricas y evidencia consistentes de estrategias efectivas para cumplir con los objetivos limita la capacidad de las instituciones financieras para apoyar la reducción de emisiones en la economía real que se necesita para estabilizar las temperaturas en 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales”, dijo SBTi.

La falta de coherencia “en torno a lo que significa el cero neto permite que las instituciones financieras afirmen que están haciendo más de lo que realmente están haciendo y hace que la verificación de cualquier solicitud sea imposible”, dijo Cynthia Cummis, directora técnica y socia fundadora de SBTi.

Al brindar apoyo financiero a empresas contaminantes, los bancos, los administradores de activos y las aseguradoras son los grandes facilitadores del calentamiento global. Podrían usar esa misma influencia para impulsar a las empresas en las que invierten y a las que prestan para descarbonizar sus operaciones, y al invertir en tecnologías ecológicas.

A diferencia de las empresas, la mayor parte de la contribución de los bancos al cambio climático no proviene de sus operaciones, sino del financiamiento que brindan. Para que las firmas financieras ayuden a alinear la economía global con los objetivos del acuerdo climático de París, deben usar “su influencia y responsabilidad compartidas para alinear los incentivos y eliminar las barreras a la reducción de emisiones”, dijo SBTi.

El informe SBTi fue programado para el “día de las finanzas” en la COP26, la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Glasgow, donde Mark Carney revelará las vastas sumas de capital financiero que ahora respaldan el cero neto.SBTi dijo que está explorando tres enfoques amplios sobre cómo las empresas financieras pueden alcanzar cero emisiones netas: reducir las llamadas emisiones financiadas de acuerdo con las vías de descarbonización de 1,5 °C para cada sector; alinear “todas las actividades de financiación con las rutas de cero neto relevantes de manera que cada activo individual logre un estado de cero neto”; y hacer posible que las instituciones financieras “contribuyan al cero neto de una manera que garantice el financiamiento de transición tanto para las actividades de descarbonización como para un cambio explícito para financiar más soluciones climáticas”.

