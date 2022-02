Nigeria.- Secuestradas seis personas en un ataque contra una universidad en la capital de Nigeria

05-06-2021 Policías en Nigeria POLITICA AFRICA NIGERIA POLICÍA DE NIGERIA



Al menos seis personas, entre ellas un profesor y dos de sus hijos, han sido secuestradas este martes en un ataque llevado a cabo por personas no identificadas contra una universidad en la capital de Nigeria, Abuya.



El portavoz de la Universidad de Abuya, Habib Yakoob, ha confirmado el incidente y ha detallado que "al margen del profesor y sus hijos, un miembro del personal no académico se ha visto afectado". "Hay unas seis víctimas", ha dicho.



Asimismo, ha subrayado que las fuerzas de seguridad "están detrás de ellos", sin que por el momento se sepa quién ha estado detrás del incidente, tal y como ha recogido el diario nigeriano 'The Premium Times'.



Nigeria ha sufrido un deterioro de la situación de seguridad durante los últimos años a causa de las operaciones de grupos yihadistas y bandas criminales, implicados en diversos secuestros tras ataques contra centros educativos.



Los ataques en Nigeria, anteriormente centrados en la zona noreste del país --donde operan Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA)-- se han extendido durante los últimos meses a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas por la posible expansión de estas redes terroristas y criminales.