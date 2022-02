Nicaragua.- Borrell dice que "más" que Venezuela lo que le "preocupa" es la "completa farsa" electoral de Nicaragua

29-10-2021 El vicepresidente de la Unión Europea y Alto Representante de Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, interviene en el Foro organizado por Next Educación: 'Retos de Europa', en la sede de la Comisión Europea en España, a 29 de octubre de 2021, en Madrid (España). Durante el Foro, se abordarán los Retos de Europa, entre ellos destacan los problemas internacionales, de la energía, del cambio climático o de la tensión con Polonia y Hungría. En definitiva, un coloquio para conocer las sinergias en el panorama mundial. POLITICA Cézaro De Luca - Europa Press



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha asegurado este martes que "más" que las próximas elecciones regionales en Venezuela previstas para el 21 de noviembre, son las inminentes presidenciales de este domingo en Nicaragua las que le "preocupan" ya que son una "completa farsa".



"Más me preocupa Nicaragua, que las elecciones son una completa farsa", ha dicho Borrell a su paso por Lima como parte de la gira que llevará al jefe de la diplomacia europea por Perú y también por Brasil.



Borrell ha asegurado que la Unión Europea no mandará a Nicaragua observadores electorales, puesto que el "señor" presidente, Daniel Ortega, "ya se encargó de encarcelar a todos los opositores políticos que se presentaban a las elecciones".



"No podemos esperar que este proceso arroje un resultado legítimo que podamos considerar, sino todo lo contrario", ha dicho Borrell, quien ha calificado la actual situación en Nicaragua como "una de las más graves que hay en la actualidad" en toda la región.



Cerca de 4,5 millones de nicaragüenses acuden este domingo 7 de noviembre a votar en unas presidenciales cuya legitimidad ha sido ampliamente cuestionada por gran parte de la comunidad internacional, después del clima de represión político se ha vivido en el país en los últimos meses, con una treintena de líderes opositores, empresarios y periodistas encarcelados.



Sin embargo, el Gobierno de Ortega --que espira a su cuarto mandato, el segundo con su mujer Rosario Murillo como vicepresidenta--, ha asegurado que todas estas detenciones se han llevado a cabo con arreglo a la ley.



"En nuestro país no hay un solo candidato detenido, ni uno, no hay un solo inocente procesado, ni uno, los que están siendo objeto de procesos legales, son agentes extranjeros identificados", argumentaron las autoridades de Managua.



"No son palomas de basílicas las que hoy enfrentan el peso de las leyes, son instigadores, asesinos y destructores. Por menos que eso, en muchos de sus Estados, sus leyes les aplicarían penas muy graves", señaló el representante de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos (OEA).