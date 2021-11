Musk dice que Tesla aún no ha firmado un contrato con Hertz y frena el repunte de las acciones

2 nov (Reuters) - El presidente ejecutivo de Tesla Inc , Elon Musk, dijo que la compañía no ha firmado aún ningún contrato con Hertz, más de una semana después de que la empresa de alquiler de automóviles anunciara un gran acuerdo con el fabricante de vehículos eléctricos.

Las acciones de Tesla caían más de 2% al mediodía del martes, luego de un fuerte incremento tras la noticia del pedido más grande de la historia -100.000 autos eléctricos para Hertz- el 25 de octubre, lo que ayudó al fabricante de vehículos eléctricos a superar el billón de dólares en capitalización de mercado.

Musk tuiteó el lunes por la noche: "Me gustaría enfatizar que aún no se ha firmado ningún contrato (...) El acuerdo con Hertz no tiene ningún efecto en nuestra economía".

Tesla no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Sin embargo, Hertz dijo en un comunicado que las entregas de los Teslas ya habían comenzado.

"Estamos viendo una demanda inicial muy fuerte de Teslas en nuestra flota de alquiler, lo que refleja la demanda del mercado de vehículos Tesla".

El presidente ejecutivo interino de Hertz, Mark Fields, había dicho a Reuters la semana pasada que el pedido incluirá principalmente vehículos Model 3. Teniendo en cuenta que el sedán Model 3 más barato de Tesla comienza en alrededor de 44.000 dólares, el pedido podría costar alrededor de 4.400 millones de dólares, si todo el negocio fuera por el sedán.

"Tesla tiene mucha más demanda que producción, por lo tanto, solo venderemos autos a Hertz por el mismo margen que a los consumidores", dijo Musk.

