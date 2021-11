Merkel reclama aplicar restricciones para los no vacunados de covid

La canciller alemana Angela Merkel, en una imagen de archivo. EFE/EPA/CLEMENS BILAN

Berlín, 2 nov (EFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, reclamó hoy aplicar restricciones para los no vacunados de covid ante el aumento de los contagios en el país, de acuerdo con varios canales de televisión.

La canciller abogó por establecer limitaciones para los no vacunados durante una reunión de la cúpula de la Unión Cristianodemócrata (CDU) en Berlín.

Según adelantaron los canales de televisión privados NTV y RTL citando fuentes del partido, Merkel se mostró muy preocupada por el incremento de los contagios y defendió "fuertes restricciones", sin excluir que los no vacunados deban someterse a test a diario para acudir al trabajo.

La cadena NTV aventuró otras limitaciones, como la posible obligatoriedad de portar mascarilla en el puesto de trabajo, e indicó que Merkel cuenta en este sentido con el apoyo del que muy probablemente será el próximo canciller alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz.

La cúpula de la CDU se reunió hoy en Berlín para establecer la hoja de ruta que lleve a la renovación de la dirección del partido, después de la derrota de su candidato, Armin Laschet, en las elecciones del pasado septiembre.

Hasta el lunes, el 69,4 % de la población de Alemania había sido vacunada contra el covid, el 66,7 % con la pauta completa.

La incidencia acumulada en siete días bajó ligeramente por primera vez en días y se sitúa en el conjunto de Alemania en 153,7 nuevos contagios con coronavirus por cada 100.000 habitantes, y los casos activos se sitúan en unos 221.600.

La tendencia al alza de los contagios preocupa también a los representantes de la patronal, que reclamaron hoy el derecho a conocer si los empleados están o no vacunados o si han superado la covid.