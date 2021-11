Marcellesi (Verdes Equo): COP26 debe ser la tumba de las energías sucias

Imagen de archivo del portavoz de Equo en el Parlamento Europeo, Florent Marcellesi. EFE/Pedro Puente Hoyos

Madrid, 2 oct (EFE).- La COP26 del Clima, que desde esta semana se celebra en Glasgow, "debe ser la tumba de las energías sucias" asegura el coportavoz de Verdes Equo y miembro de la delegación de los Verdes Mundiales en la vigesimo sexta reunión de la cumbre climática de la ONU, Florent Marcellesi.

"Los combustibles fósiles, ya sean petróleo, gas y carbón, solo respetarán el clima si se quedan bajo tierra y dejan de recibir multi-millonarias subvenciones", destaca el político ecologista en "COP26: basta de bla bla bla, ¡esto es una emergencia climática!" un artículo en www.efeverde.com de la Agencia EFE.

Por ello cita a la jóven activista Greta Thunberg, cuando afirma que "ya no es tiempo de más bla bla bla”, sino que es el momento de pasar a la acción y adoptar "políticas ambiciosas para llegar a tiempo, proteger a las personas más vulnerables y ofrecer a la juventud un futuro digno".

En su opinión la 26 Cumbre del Clima de la ONU que se celebra en la ciudad escocesa de Glasgow debe dar la espalda a las falsas soluciones, como la captura de carbono; regular de manera muy clara los mercados de emisiones y asegurar una total transparencia en la aplicación del Acuerdo de París.

Aunque Unión Europea ha dado pasos positivos aprobando una ley climática y el ‘Paquete fit for 55’, "tampoco termina de alinear sus objetivos de reducción de emisiones con la ciencia", añade Marcellesi para recordar que los Verde Europeos se opusieron a la ley climática de la UE por insuficiente y falta de ambición.

Como solución solo ve un camino: apostar por un sistema 100% austero y renovable, además de un cambio de modelo económico, el abandono de la era de las energías sucias, todo ello, bajo el paraguas de la justicia climática.

Ello pasa por garantizar de forma urgente una financiación climática abundante y justa, cumpliendo por fin con los 100.000 millones de dólares anuales así como con un mecanismo sólido de “pérdidas y daños”, porque "No habrá transición ecológica sin justicia social".

El texto completo de "Basta de bla bla bla, ¡Esto es una emergencia climática!" de Florent Marcellesi esta disponible para su lectura y descarga en www.efeverde.com de EFE360 de la Agencia EFE.