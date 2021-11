Maduro recibe a fiscal de la CPI de visita en Venezuela

Caracas, 1 Nov 2021 (AFP) - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió este lunes al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, que evalúa si abre una investigación formal contra este país por posibles crímenes contra la humanidad.Khan, que llegó a Caracas el domingo por invitación de la fiscalía venezolana, se reunió con el mandatario en el palacio presidencial de Miraflores, según imágenes transmitidas por la televisión estatal VTV."El presidente Maduro agradeció al fiscal haberse abocado a conocer en profundidad el caso Venezuela y su voluntad de reunirse 'in situ' con las autoridades nacionales, en el espíritu de cooperación con la CPI", indicó un comunicado del gobierno venezolano.La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya (Países Bajos), abrió en 2018 una investigación preliminar por supuestos abusos de derechos humanos por parte del gobierno de Maduro, especialmente por la violenta represión de las protestas antigubernamentales de 2017 en las que murieron cerca de 100 personas.La antecesora de Khan, Fatou Bensouda, dijo que existía "base razonable" para creer que se cometieron crímenes contra la humanidad y habló de una "inacción" de las autoridades de Venezuela para investigarlos.Khan deberá decidir si pide a los jueces abrir una investigación completa al respecto, lo que podría implicar cargos criminales contra individuos vinculados a esa represión, aunque un hipotético juicio podría tardar años en llegar.La agenda de su visita, que se extiende hasta el 3 de noviembre, aún no fue divulgada. Su oficina adelantó la semana pasada que el funcionario sostendría reuniones con "las autoridades, el poder judicial y representantes del cuerpo diplomático, así como con organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales".Tampoco se ha confirmado si Khan se reunirá con el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por Estados Unidos y otro medio centenar de gobiernos."Los venezolanos buscamos justicia porque en nuestro país está denegada y secuestrada por la dictadura", escribió Guaidó en Twitter, al calificar la visita de "histórica".La justicia venezolana ha imputado y condenado a efectivos del orden público por muertes durante las protestas de 2017, aunque sus críticos consideran que estas acciones se tomaron únicamente evitar un proceso en la CPI.En los últimos días, se registraron pequeñas manifestaciones de activistas en Caracas pidiendo al fiscal atender denuncias de víctimas de violaciones de derechos humanos en el país.jt/mbj/dga -------------------------------------------------------------