Macron deja en suspenso medidas de represalia contra pescadores británicos

EFE/EPA/ROBERT PERRY

(Actualiza con nuevas fechas de las negociaciones)

París, 1 nov (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, decidió hoy dejar en suspenso las medidas de represalia contra los británicos por el conflicto pesquero, que debían entrar en vigor esta medianoche, a la espera de que Londres se pronuncie el miércoles sobre las últimas propuestas de París.

Fuentes del Elíseo indicaron que el Gobierno ha recibido "muestras" de la voluntad del Reino Unido de acelerar las negociaciones, y esperan recibir este miércoles una respuesta a las últimas propuestas realizadas por Francia.

Las mismas fuentes señalaron que el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Clément Beaune, ha invitado al ministro británico encargado de Relaciones con la UE, David Frost, a reunirse con él en París este jueves para discutir en profundidad las dificultades que encuentran en la aplicación de los acuerdos firmados entre la Unión Europea y el Reino Unido.

"No vamos a imponer sanciones mientras negociamos", dijo hoy a la prensa el presidente francés, que se encuentra en Glasgow participando en la cumbre del COP26.

París amenazaba con imponer a partir de esta medianoche medidas contra los británicos, como la prohibición de recalar en puertos franceses o la imposición de mayores controles aduaneros, para protestar por la falta de licencias para que los pesqueros franceses puedan faenar en aguas británicas.

Los avances en las discusiones han llevado a Francia a suspender toda disposición hasta que examinen la respuesta británica sobre las licencias de pesca.

"Deseo que podamos encontrar una salida favorable. Las próximas horas son importantes. Me temo que ha habido varios encontronazos y algunos excesos en los comentarios que he leído. Hay que saber guardar la razón sin perder la exigencia por la defensa de nuestros intereses", añadió Macron desde Glasgow.

Las negociaciones para tratar de poner fin a la escalada de tensión del conflicto pesquero entre Francia y el Reino Unido se alargaron hoy durante varias horas, tras arrancar a las 14.00 hora local (13.00 GMT) con miembros de los ministerios de Pesca de París y Londres así como otros técnicos comunitarios.

"He entendido que los británicos van a venir mañana con otras propuestas", añadió Macron desde Glasgow, donde hoy se dejó ver públicamente intercambiando algunos comentarios y sonrisas con su homólogo inglés, Boris Johnson.

Este domingo, el presidente francés defendió desde la cumbre del G20, en Roma, que en este conflicto "la pelota" se encontraba en el tejado de los británicos, al tiempo que Londres instaba a los franceses a cesar las amenazas.

En concreto, el Gobierno francés se queja de que desde hace diez meses una gran mayoría de las licencias pedidas por pescadores franceses para pescar en aguas inglesas no habían recibido respuesta.

“Cuando falta un número tan significativo de licencias de un solo país no se trata de un problema técnico, es una decisión política y una ruptura del Tratado de Comercio y Cooperación”, criticó este domingo Beaune.

El Ejecutivo prometía iniciar desde este martes una escalada de medidas como un mayor control de aduanas de mercancía y personas en la frontera, pero también vetar el acceso de los barcos pesqueros a los puertos franceses y limitar las importaciones de pescado británico.