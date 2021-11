Los británicos no tienen prisa por buscar trabajo tras el fin de los despidos temporales

FOTO DE ARCHIVO: Trabajadores en la estación de tren y metro de London Bridge durante la hora punta de la mañana en Londres, Reino Unido, 8 de septiembre de 2021. REUTERS/Toby Melville

Por David Milliken

LONDRES, 2 nov (Reuters) - El fin del programa estatal de despidos temporales de Reino Unido no ha provocado un aumento de los nuevos solicitantes de empleo, según datos que sugieren que es poco probable que el desempleo aumente considerablemente en el país, lo que podría reforzar los argumentos a favor de una subida de los tipos de interés del Banco de Inglaterra.

Un estudio del sitio web de contratación Indeed, consultado por Reuters antes de su publicación, muestra un pequeño aumento en la proporción de trabajadores británicos que dicen estar buscando urgentemente un nuevo trabajo.

Hasta ahora no se disponía de cifras oficiales sobre lo que ha sucedido con los trabajadores que seguían sin empleo al finalizar el plan el 30 de septiembre. La Oficina de Estadísticas Nacionales británica calcula que entre 900.000 y 1,4 millones de trabajadores se habían acogido al programa de despidos temporales a finales de septiembre, hasta 700.000 de ellos a tiempo completo.

La incertidumbre sobre cómo afectará el fin del programa a la economía británica es una de las principales razones por las que algunos responsables del Banco de Inglaterra piensan que sería mejor esperar que subir los tipos de interés esta semana.

La semana pasada, los responsables de elaborar las previsiones presupuestarias del Gobierno británico pronosticaron que el desempleo en Reino Unido aumentará hasta los 1,8 millones de personas, o el 5,25% de la población activa, en el último trimestre de este año, frente al 4,5% de los tres meses hasta agosto.

Sin embargo, la encuesta de Indeed a 5.000 británicos en edad de trabajar, realizada a mediados de octubre, no mostró un gran salto en la cifra de quienes buscan empleo.

La proporción de personas que afirmaron estar "buscando activamente con urgencia" un empleo subió al 7,7% de la población activa británica en octubre, desde el 7,0% en septiembre y el 6,8% en julio, cuando Indeed inició la encuesta. El porcentaje de personas que "buscan activamente sin urgencia" un nuevo empleo subió al 17,9% desde el 17,3%.

Indeed dijo que el aumento de los solicitantes de empleo activos entre octubre y septiembre no es estadísticamente significativo.

"El hecho de que la búsqueda urgente de empleo no se haya disparado sugiere que las esperanzas que muchos tenían de que los empresarios inundaran el mercado laboral de ofertas tras el fin de los despidos temporales probablemente no se van a materializar", dijo Pawel Adrjan, economista de Indeed.

LOS TRABAJADORES VUELVEN A LOS EMPRESARIOS

Los empresarios británicos informaron de un récord de ofertas de empleo en septiembre. El mes pasado la incapacidad de cubrir las vacantes en sectores con condiciones laborales duras -como la conducción de camiones y el procesamiento de alimentos- dejó gasolineras sin combustible y estanterías de supermercados desabastecidas en Reino Unido.

Lloyds Bank dijo el lunes que el 60% de las empresas del país tiene previsto reincorporar a todo su personal despedido, mientras que el 30% reincorporará a más de la mitad.

Otro estudio realizado por Indeed muestra que Reino Unido se encuentra en la mitad del pelotón internacional en cuanto a la recuperación de las ofertas de empleo tras la pandemia.

Las ofertas de empleo en Reino Unido hasta el 22 de octubre estaban un 35% por encima de su nivel en febrero de 2020. Australia registró el mayor aumento de las ofertas de empleo, un 71%, y Estados Unidos ocupó el tercer lugar con un incremento del 48%. Bélgica, Suiza y España registraron aumentos de un solo dígito y la contratación en Israel fue plana.

Entre los sectores que se mantuvieron en el estancamiento se encuentran la aviación, el turismo y la belleza, así como algunos trabajos de contabilidad y ventas.

El calendario de aumento de los anuncios de empleo siguió de cerca la relajación de las restricciones por la pandemia de COVID-19, que a su vez siguió las tasas de vacunación en la mayoría de los países.

"La salud pública es absolutamente fundamental para la recuperación económica y la salud del mercado laboral", dijo Adrjan.

(Reportaje de David Milliken; edición de Alex Richardson; traducción de Darío Fernández)