La oposición rechaza la propuesta de Guaidó para reestructurar una filial de Pdvsa

Caracas, 2 nov (EFE).- La oposición venezolana rechazó este martes una propuesta presentada por Juan Guaidó, que establece la reestructuración de Monómeros Colombo Venezolanos S.A. —filial de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa)—, que se encuentra bajo su administración desde 2019 cuando fue reconocido por un grupo de países como presidente interino.

La propuesta obtuvo 10 votos en contra, 5 a favor y 3 abstenciones en la reunión semanal de los opositores, bajo la figura de la comisión delegada, una instancia que agrupa a menos del 10 % de los exdiputados y cuya validez venció hace 10 meses, cuando se instaló una aplastante mayoría chavista en el legislativo.

La mayoría de los que se expresaron en contra son exparlamentarios miembros de los partidos opositores Acción Democrática y Primero Justicia, quienes ya habían renunciado a formar parte de "los espacios que atienden" la gestión de activos en el exterior al no acoger Guaidó sus propuestas.

La votación se hizo de manera nominal y a través de la plataforma Zoom, lo que provocó tensión entre los exdiputados Delsa Solórzano y Juan Pablo Guanipa, pues este le reclamó que estaba interfiriendo en el proceso al interrumpir en, al menos tres ocasiones, señalando problemas de audio de algunos exdiputados a los que no se les escuchaba su decisión.

Guanipa también señaló que no debió someterse a consideración una propuesta que es parte de la materia para la cual se designó la comisión especial, y acto seguido votó de forma negativa.

Mientras, Guaidó aseguró que la decisión de reorganizar la empresa de fertilizantes es "impostergable" y sostuvo que se debe aprobar "de forma inmediata" una propuesta de reforma, que indica que se designará a una "comisión de reestructuración" para definir el perfil que deben tener el gerente y los miembros de la junta directiva.

Los designados tendrán que presentar un plan preliminar de reorganización con las primeras medidas para enfrentar los desafíos por la pandemia del covid-19 y las sanciones a las que estuvo sometida la empresa "durante la época en que fue controlada y administrada por la dictadura de Nicolás Maduro".