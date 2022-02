La Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín pasean su amor por Barcelona antes de reunirse con su abogado

02-11-2021 La Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, de paseo por Barcelona. El enamorado matrimonio aprovechó su visita a la ciudad condal para reunirse con el abogado del ex Duque de Palma, Mario Pascual Vives MADRID, 2 (CHANCE) La calma reina en la familia Urdagarin Borbón. Con la condena por el caso Nóos prácticamente cumplida, Iñaki Urgadarín y la Infanta Cristina están viviendo una etapa marcada por la tranquilidad alejada del foco mediático, y les hemos visto disfrutando de unos días de asueto en Barcelona. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



La calma reina en la familia Urdagarin Borbón. Con la condena por el caso Nóos prácticamente cumplida, Iñaki Urgadarín y la Infanta Cristina están viviendo una etapa marcada por la tranquilidad alejada del foco mediático, y les hemos visto disfrutando de unos días de asueto en Barcelona.



Tras presenciar con orgullo y satisfacción la semana pasada desde la grada el debut de su hijo Pablo (20) con el Barcelona de balonmano, la pareja ha vuelto a la ciudad condal para no perderse el nuevo compromiso deportivo de su segundo hijo, aprovechado el puente de todos los santos para rememorar tiempos pasados y hacer turismo por el que fue su hogar durante varios años.



Así, ajenos al resto del mundo y más enamorados que nunca, la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín protagonizaron un romántico paseo por el centro de la ciudad, rememorando tiempos pasados y demostrando el buen momento que atraviesa su relación. Pasando desapercibidos entre el resto de viandantes, los ex Duques de Palma se dedicaron numerosos gestos y muestras de cariño.



Cogidos de la mano como dos enamorados más, mantuvieron una distendida charla mientras ponían rumbo a la Diagonal, zona en la que hermana de Felipe VI desarrolló su actividad profesional durante el tiempo que residió en Barcelona. En un momento determinado, Doña Cristina se tomó su tiempo para chequear su teléfono móvil mientras su marido continuaba con la charla.



La Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin siguen ofreciendo una imagen de unidad y se mantienen como un matrimonio sólido a pesar de las adversidades que les ha tocado vivir. Él ha fijado su residencia en Vitoria mientras termina de cumplir con la condena por corrupción a la que fue sentenciado en 2017, mientras la hija mediana de los Reyes Eméritos continúa con su vida en Ginebra. Ambos saben encontrar momentos para estar juntos y que la distancia no haga estragos en su matrimonio y, a juzgar por las imágenes, lo consiguen.



Poco después, el matrimonio se reunió con el abogado del ex jugador de balonmano, Mario Pascual Vives, y después de mantener un encuentro en el despacho del letrado, pudimos ver a la Infanta y a su marido despedirse cariñosamente con un abrazo, en señal de agradecimiento por su manera de proceder y la impecable defensa que ha hecho de Urdangarín.