Fútbol/Segunda.- (Crónica) El Almería abre brecha en el liderato tras ganar en el Molinón

Lazo celebra el tanto del triunfo del Almería en el Molinón



El Almería consiguió su cuarta victoria consecutiva tras derrotar al Sporting de Gijón (0-1) gracias a un gol de Lazo en el tiempo de descuento, ampliando su condición de líder, mientras que el Leganés no pudo vencer al Cartagena (1-1) tras la llegada de Mehdi Nafti como nuevo técnico, en partidos de la jornada 14 en la Liga SmartBank.



En el Molinón, el equipo de Rubi tuvo mucha fortuna, pero también la buscó. Los andaluces, que aventajan al Eibar en 7 puntos, repitieron el mismo guión de su último partido este martes, aunque en esta ocasión no fue hasta el minuto 93 cuando lograron el gol del triunfo. Una gran jugada de Pozo acabó en botas de Lazo, que sólo tuvo que rematar sin oposición dentro del área pequeña.



El triunfo almeriense saca al Sporting de la zona de 'playoff', donde continúa una jornada más la Ponferradina. Este martes, los de Jon Pérez Bolo no pasaron del empate frente al Huesca (1-1), que continúa sin ganar pese a la llegada de Xisco Muñoz al banquillo hace dos jornadas.



Edu Espiau marcó para los bercianos en el minuto 84 y Seoane empató para los aragoneses en el 97 desde el punto de penalti. El Huesca jugó con diez durante más de media hora por la roja directa a Marc Mateu y con este punto se sitúa en la undécima posición.



Por su parte, en Butarque el Leganés empató (1-1) frente al Cartagena en un partido marcado por el estreno de Nafti en el banquillo pepinero. El cambio no sirvió como revulsivo en un duelo donde se adelantaron los albinegros con un penalti de Ortuño. Los madrileños, que continuarán una jornada más en descenso tras siete semanas sin conocer la victoria, empataron por mediación de Fede Vico a la media hora de partido.



