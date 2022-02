Fútbol/Champions.- (Crónica) Bayern y Juventus sellan su pase y Cristiano Ronaldo vuelve a salvar al United

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El Bayern y la Juventus sellaron este martes su clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones 2021-2022 tras sumar su cuarta victoria ante el Benfica y el Zenit San Petersburgo respectivamente, mientras que Cristiano Ronaldo volvió a salvar al Manchester United ante el Atalanta (2-2).



En el Grupo E, el Bayern, liderado por Robert Lewandowski, mantuvo su inicio perfecto y aseguró uno de los dos billetes para la ronda de cruces, virtualmente como primero, tras derrotar por 5-2 en el Allianz Arena al Benfica portugués, un resultado que beneficia al FC Barcelona que seguramente se jugará con los de Jorge Jesus el pase.



El partido estuvo equilibrado en la primera parte, pero el conjunto alemán demostró su potencial arriba para ponerse 2-0 con los tantos de Lewandowsky y Gnabry, y con el polaco fallando incluso un penalti. Los visitantes no quisieron poner facilidades y el gol de Morato puso emoción antes del descanso.



Sin embargo, tras el paso por vestuarios, el Bayern fue de nuevo muy superior y abrió brecha rápidamente con el 3-1 obra de Sané. Lewandowski hizo el 4-1 y cerró en los compases finales su triplete, mientras que Núñez anotó por los 'encarnados'.



El otro equipo que ya está en los octavos de final de la máxima competición continental es la Juventus, que ofreció su cara europea para olvidar por momentos la que está ofreciendo en la Serie A donde está ya muy descolgado de la pelea por el 'Scudetto'.



El conjunto de Massimiliano Allegri derrotó por 4-2 al Zenit, al que dominó de principio a fin para sumar 12 puntos también en el Grupo H. El marcador de 1-1 (Dybala y Bonucci en propia puerta) al descanso no reflejó la superioridad del conjunto 'bianconero' que sentenció en la segunda parte con Dybala, Chiesa y Morata.



La Juventus se jugará el primer puesto con el Chelsea inglés, que no falló en su visita al modesto Malmoe sueco. El actual campeón de Europa tuvo que trabajar y sólo pudo llevarse los tres puntos y plasmar su superioridad gracias a un tanto de Ziyech en el minuto 56.



Por otro lado, en el Grupo F, el del Villarreal, el Manchester United inglés salvó su liderato tras empatar 'in extremis' a dos goles en su visita al Atalanta italiano, con protagonismo de nuevo para Cristiano Ronaldo.



El delantero de Madeira demostró que sigue siendo clave para los 'Diablos Rojos' y se encargó de neutralizar, en los respectivos alargues de cada tiempo, las dos ventajas de los de Gian Piero Gasperini. Primero, tras un gran pase de tacón de Bruno Fernandes, igualó en el 46 el tanto de Ilicic, y luego, en el 95 y con un disparo cruzado desde fuera del área, respondió al de Zapata al inicio de la segunda parte. El United se queda con siete puntos, los mismos que el Villarreal, y dos más que el equipo de Bérgamo.



Finalmente, en el Grupo G, el del Sevilla, también hay opciones para sus cuatro componentes tras la derrota del Salzburgo austriaco en su visita al Wolfsburgo. Baku y Nmecha anotaron para los 'Lobos' y Wober lo hizo para los visitantes, líderes aún con siete puntos, dos más que el equipo de la Bundesliga y el Lille, y cuatro más que el Sevilla.