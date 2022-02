Fútbol/Champions.- Ansu Fati: "Estamos contentos y vamos a ir con todo ante el Benfica"

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)



El jugador del FC Barcelona Ansu Fati ha asegurado tras marcar el gol de la victoria ante el Dinamo Kiev (0-1) y permitir que el Barça sea segundo de grupo a falta de dos jornadas que irán "con todo" a intentar ganar a un Benfica que se llevó el duelo directo de la primera vuelta.



"Estamos contentos, estamos ahí y vamos a ir con todo ante el Benfica. Era una semana importante", reconoció Ansu Fati en Movistar Liga de Campeones.



Autor del tanto de los tres puntos de oro, reconoció no obstante que todavía no está al cien por cien. "Físicamente aún me cuesta un poco pero estos partidos gustan de jugar. Tengo que ir volviendo poco a poco, cogiendo ritmo, hoy quería sumar y estoy muy contento", se sinceró.



"Centra Òscar, queda corta, por suerte estaba ahí y le pego con todo", comentó sobre la jugada del gol. "La dedicatoria es para el Kun, que nos aporta mucho y va a estar un tiempo parado. La victoria es para él", le dedicó al argentino, con una arritmia que le tendrá un mínimo de tres meses fuera, en tratamiento y observación.



En general, el canterano aseguró que todavía deben mejorar. "Sabemos que tenemos que mejorar, trabajamos para eso. Es verdad que la 'Champions' es súper difícil y tenemos que estar preparados. Tenemos que seguir trabajando y mirar hacia adelante, esto es muy largo", matizó.