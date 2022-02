Fútbol/Champions.- Ancelotti: "Este equipo no falla a nivel mental en estos partidos"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha reconocido que el duelo ante el Shakhtar Donetsk en la cuarta jornada de la Liga de Campeones tiene mucha importancia y se ha mostrado seguro del buen momento de su equipo, y de que sus jugadores "no fallan a nivel mental" en este tipo de duelos.



"Es un partido muy importante. Ganar o perder cambia mucho las cosas. Perder un partido como este te exige ganar los otros dos y te complica la vida y ganar te deja cerca de la clasificación, el objetivo. Lo sabemos, el equipo va a darlo todo y no falla a nivel mental en estos partidos", aseguró en rueda de prensa.



Además, el técnico italiano celebró que su plantilla está "bastante bien". "Estamos contentos con el momento, lo estamos haciendo bien", ahondó en este sentido.



"El equipo conoce muy bien lo que es el partido de mañana, nos hemos enfrentado a ellos hace quince días y les conocemos muy bien. Vamos a plantear una buena estrategia para intentar ganar, es un momento importante en el grupo y ganar significaría mucho", recalcó.



Con el Real Madrid segundo en el grupo D, con los mismos 6 puntos que el líder Sheriff y dos más que el Inter, tercero, Ancelotti cree que deben seguir "creando oportunidades" para mejorar su juego. "Tenemos que intentar jugar un fútbol rápido y vertical, mostrando calidad y el tema se va a resolver muy pronto", comentó en alusión a la falta de puntería.



En cuanto al rival, al que vienen de golear por 0-5 en el duelo de la primera vuelta, cree que tienen en Roberto De Zerbi a un entrenador que tiene "muy clara" la identidad de su equipo y de su juego. "Es muy joven y va a tener éxito en su carrera, tiene una idea del juego muy bonita", se sinceró.



Preguntado por Marco Asensio, aseguró que le pide que disfrute de sus características. "No es rápido por banda pero sí tiene un golpeo con la izquierda fenomenal y tenemos que disfrutar de ello, y de su pase. Contra el Shakhtar dio la asistencia a Karim, ha sido importante y sigue siendo importante", señaló.



"El momento de Hazard va a llegar, como llegó el de Mariano y lo ha disfrutado jugando muy bien, con profesionalidad. Esto es lo que tiene que hacer Hazard y los otros que no están jugando en este momento", apuntó en relación a la falta de confianza que pueda tener en el belga, lejos de su mejor nivel.



No estará ante el Shakhtar el delantero Rodrygo, quien tuvo una pequeña molestia contra el Elche. "Es una cosa pequeña y volverá tras el 'parón'. No es un problema de lesiones, es problema de calendario y lo tenemos que gestionar", apuntó Ancelotti.



"Bale está comprometido, la situación de Bale es bastante clara; ha tenido una lesión importante y ha necesitado tiempo. Está muy cerca de recuperarse totalmente, podría venir a entrenar con nosotros antes del Rayo Vallecano, puede pasar. ¿Qué pasa? Que Gales le llama porque le necesita, y evaluará si podrá jugar o no. Si puede entrenar antes del Rayo, podría ir a su equipo nacional. Y nosotros encantados porque tendría minutos", comentó sobre la situación del galés.