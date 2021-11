Fundación de un empresario hispano dona 3,2 millones de dólares a promover la cultura en Miami

El empresario y coleccionista de arte Jorge Pérez, en una fotografía de archivo. EFE/Giorgio Viera.

Miami, 2 nov (EFE).- Una fundación de la familia del empresario inmobiliario y coleccionista de arte de origen cubano Jorge Pérez anunció que entregará subvenciones por 3,2 millones de dólares en dos años con el fin de contribuir a la creación de "una comunidad artística accesible y equitativa en Miami".

El programa Pérez CreARTE invertirá esa suma en los próximos dos años para ayudar a 25 organizaciones culturales sin ánimo de lucro que fueron seleccionadas por expertos entre las 248 aspirantes, según un comunicado de la Fundación Familia de Jorge M. Pérez.

Esto representa un aumento del 100 % en el apoyo a las artes desde el año inaugural del programa en 2019, dice el comunicado.

La fundación ha dado prioridad a tres aspectos "como una forma de cultivar un ecosistema artístico próspero": acceso a las artes, educación artística y becas y residencias de artistas.

El área de Educación Artística es la que recibió la mayor inversión: 1,75 millones en dos años.

Los destinatarios de las donaciones están trabajando en una amplia gama de disciplinas artísticas, desde la música hasta las artes visuales, literarias y todo lo demás.

Entre los beneficiarios hay 16 organizaciones del programa CreARTE en 2019, que van a recibir nuevos fondos "para permitirles ofrecer programas y servicios nuevos y más amplios".

La fundación destacó, entre otras organizaciones, al Mexican American Council, que utilizará los fondos para profundizar el programa de educación artística del Mariachi Conservatory que sirve a la comunidad de inmigrantes latinos en Homestead, ciudad del sur de Florida.

Otro nuevo beneficiario, Diaspora Vibe Cultural Arts Incubator, utilizará la ayuda para ampliar su programa de artistas en residencia en Miami y promover los talentos de artistas emergentes de las diásporas latinas y caribeñas.

O'Miami está entre las organizaciones que recibirá una subvención de seguimiento, en este caso para continuar expandiendo su poesía en los programas de las escuelas públicas.

Otro beneficiario actual, Guitars Over Guns (Guitarras sobre armas), aprovechará esta nueva subvención para ampliar sus esfuerzos de programación de mentores basados en las artes.

En septiembre pasado Jorge Pérez y su esposa Darlene donaron su mansión frente al mar en Miami a una fundación, The Miami Foundation, que la vendió por 33 millones de dólares y usará ese dinero para apoyar a la comunidad.

Pérez es el fundador de The Related Group, una empresa de desarrollo inmobiliario que hoy dirige su hijo, y del Museo de Arte Pérez de Miami (PAMM), para el que donó unos 40 millones de dólares en su día.

Nacido en Buenos Aires hace 71 años en el seno de una familia cubana que tras el triunfo de la revolución de 1959 se exilió en Miami, es un importante coleccionista de arte y posee su propio espacio artístico (Espacio 23) en el barrio de Allapatah.