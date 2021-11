Filtrados mensajes de Macron a Morrison en plena disputa por el acuerdo del submarino

FOTO DE ARCHIVO: El presidente francés Emmanuel Macron mientras pronuncia su discurso en el museo Quai Branly en París, Francia, 27 de octubre de 2021. REUTERS/Michel Euler

Por Colin Packham

CANBERRA, 2 nov (Reuters) - Medios de comunicación australianos publicaron el martes mensajes intercambiados entre el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro australiano, Scott Morrison, en un momento en el que Canberra intenta rebatir las acusaciones de haber mentido a París sobre un contrato multimillonario de submarinos.

Australia canceló en septiembre un acuerdo con el Grupo Naval de Francia, optando en su lugar por construir al menos 12 submarinos de propulsión nuclear después de llegar a un acuerdo con Estados Unidos y Reino Unido.

La cancelación ha provocado una importante ruptura de las relaciones bilaterales, con Macron afirmando el domingo que Morrison lo había mentido sobre las intenciones de Australia, una acusación sin precedentes entre los aliados. Morrison ha negado la afirmación.

Según una fuente familiarizada con los mensajes, cuando Morrison intentó concertar una llamada con Macron sobre el contrato de los submarinos el 14 de septiembre, dos días antes de que se anunciara el acuerdo con Estados Unidos y Reino Unido, Macron respondió con un mensaje que decía: "¿Debo esperar buenas o malas noticias para nuestras ambiciones de submarinos conjuntos?".

El mensaje con la respuesta de Morrison no se filtró.

La fuente declinó ser identificada debido a la sensibilidad del asunto.

Francia ha dicho que Australia no intentó informarle de la cancelación hasta el día en que Canberra anunció su acuerdo con Estados Unidos y Reino Unido.

"No hay duda de que Morrison necesitaba dar un paso al frente y convencer a los australianos y a sus aliados de que no está siendo hipócrita y mintiendo, pero había una gran preocupación de que el proyecto no se llevara a cabo", dijo Haydon Manning, profesor de ciencias políticas de la Universidad Flinders, en el sur de Australia.

Este mes, la Unión Europea pospuso por segunda vez la próxima ronda de conversaciones sobre un posible acuerdo de libre comercio, entre la indignación latente por la decisión de Canberra de cancelar el contrato con Francia.

(Reporte de Colin Packham; Edición de Gerry Doyle; Traducción de Flora Gómez)