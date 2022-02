España.- Sánchez acepta derogar la reforma laboral en la reunión con Yolanda Díaz

28-10-2021 (I-D) La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera; la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la XXXI Cumbre Hispano-Portuguesa, a 28 de octubre de 2021, en Trujillo, Cáceres, Extremadura (España). La 32 Cumbre Hispano-Portuguesa se celebra bajo el lema, 'Por una movilidad sostenible', y contempla como uno de sus puntos más relevantes, firmar un nuevo Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Portugal para actualizar el vigente, que fue firmado en 1977. ECONOMIA Jorge Armestar - Europa Press



El Gobierno busca, a través del diálogo social, un acuerdo "con todas las partes justo y equilibrado" sobre la base del trabajo ya realizado



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El Gobierno ha emitido un comunicado, tras la reunión de hoy del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con las vicepresidentas primera y segunda, en el que asegura que está "comprometido con la derogación de la reforma laboral en los términos del acuerdo de coalición y del Plan de Recuperación" enviado por el Ejecutivo a la Comisión Europea. Esto significa que el jefe del Ejecutivo ha aceptado "derogar" la reforma laboral de 2012 como ha defendido hasta ahora la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.



Así lo ha señalado la Secretaría de Estado de Comunicación, que ha asegurado que la reunión se ha producido en un clima "positivo y una actitud constructiva", después del encuentro mantenido esta mañana a las 12:00 horas entre Pedro Sánchez con las vicepresidentas primera y segunda, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, respectivamente, junto con los ministros de Educación, Pilar Alegría, de Hacienda, María Jesús Montero y de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá.



En este comunicado señala, además, que la reunión --que forma parte del funcionamiento establecido el pasado 27 de octubre para avanzar en la negociación con los agentes económicos y sociales-- ha transcurrido "en un clima positivo y una actitud constructiva".



Tras el encuentro, el Gobierno ha emitido un comunicado con tres puntos. El primero de ellos recalca que "está comprometido con la derogación de la reforma laboral de 2012 en los términos que establece el acuerdo de coalición y el Plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea".



Precisamente la cuestión de la "derogación" o no de la reforma laboral de 2012 es lo que ha supuesto el 'caballo de batalla' en el Ejecutivo de coalición, ya que la ministra de Trabajo ha defendido esta derogación, mientras que Nadia Calviño solo quería suprimir algunas de las cuestiones que la parte socialista del Gobierno consideraba más lesivas de la reforma, pero no toda la reforma.



De hecho, y aunque Pedro Sánchez proclamó que iba a derogar la reforma laboral en el cierre del 40 Congreso del PSOE, después ha evitado utilizar este término, así como el resto de miembros socialistas del Ejecutivo, que también han esquivado utilizar esa palabra en sus intervenciones públicas.



El comunicado de Moncloa destaca, en este punto sobre la derogación de la reforma laboral, que la "temporalidad y la precariedad" junto al desempleo son las principales anomalías del mercado laboral español y dicen estar "decididos a dejarlas atrás".



Según el Ejecutivo "es imprescindible disponer de herramientas equilibradas en la negociación colectiva y al mismo tiempo, establecer condiciones claras para la subcontratación".



CUMPLE EL COMPONENTE 23 DEL PLAN DE RECUPERACIÓN



El comunicado precisa en su segundo punto que el Gobierno busca, a través del diálogo social, un acuerdo "con todas las partes justo y equilibrado sobre la base del trabajo ya realizado con los agentes sociales hasta el momento", por lo que no es intención del Ejecutivo iniciar desde cero la negociación, sino que se partirá de lo ya avanzado con empresarios y sindicatos.



"Esta voluntad --señala el comunicado-- es la mejor garantía de obtener una reforma duradera dentro del acuerdo establecido con la Comisión Europea en el Componente 23 del Plan de Recuperación", reza el comunicado en relación a conseguir un acuerdo en el que estén presentes "todas la partes", en clara alusión a la CEOE, contraria a derogar la reforma laboral.



Concretamente, el componente 23 del Plan de Recuperación referido a la reforma laboral y remitido a Bruselas señala que el Gobierno de España se compromete a recuperar la ultraactividad --que un convenio no decaiga hasta que entra en vigor el siguiente--, que prevalezca el convenio sectorial sobre el de empresa y que se impida la externalización de servicios a través de la subcontratación.



A ello se añadió el compromiso de atajar la temporalidad, reducir el número de contratos y que el indefinido sea el primordial y causalizar la contratación temporal para combatir la temporalidad injustificada.



Finalmente, en el punto tercero, se expresa que el objetivo del Gobierno es "construir un nuevo modelo de relaciones laborales para el siglo XXI que acompañe el proceso de modernización de la economía gracias a los fondos europeos, a través del diálogo social".



EL GOBIERNO CUMPLE CON LA PALABRA DADA



Estos serían los tres puntos pactados por Pedro Sánchez con Yolanda Díaz en la reunión de hoy, dejando claro que el Ejecutivo está definiendo las relaciones laborales del siglo XXI, "cumpliendo con la palabra dada".



En este sentido, recalcan que el Ejecutivo busca aprobar antes de que acabe 2021 una legislación laboral "moderna" que revise los desequilibrios de la reforma de 2012 y deje atrás los problemas estructurales del mercado de trabajo, continuando con la senda que ya se ha iniciado con la derogación del artículo 52.d que permitía el despido por baja médica, los reglamentos de igualdad, los ERTE, la 'Ley Rider' o el trabajo a distancia.