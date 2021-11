Empresa estatal salvadoreña ofrece baja en combustibles con billetera bitcóin

Fotografía de archivo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. EFE/Rodrigo Sura

San Salvador, 1 nov (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo este lunes que los salvadoreños que utilicen la billetera gubernamental de bitcóin "Chivo Wallet" para pagar su combustible recibirán un descuento para evitar los "golpes" del incremento del precio internacional.

"El mercado internacional de combustibles ha tenido fuertes alzas en sus precios y nuestro país no está exento de esos golpes al bolsillo", publicó Bukele en su cuenta de Twitter.

"Por eso, en la empresa estatal @chivowallet (Chivo Wallet) hemos llegado a acuerdos con las empresas gasolineras de nuestro país, para evitar esos golpes" durante una quincena, indicó.

Sin precisar si el pago debe ser en dólares o en bitcóin, agregó una imagen en la que se señala que el descuento será de 30 centavos de dólar por galón (3,78 litros), sin "límite de consumo".

Añadió, sin indicar si el Gobierno o la empresa Chivo absorberán el costo del descuento, que "la promoción está disponible" en 254 estaciones.

"No podemos hacer nada por detener el incremento mundial del petróleo, pero hemos encontrado una forma de que este incremento no los afecte", acotó el mandatario.

A finales de septiembre también se ofreció un descuento de 20 centavos de dólar por cada galón de diésel o gasolina pagado mediante la billetera gubernamental.

Según datos compartidos por Bukele, son unos 3 millones de salvadoreños los que se han registrado en la referida aplicación, creada para impulsar el uso del bitcóin.

El Salvador se convirtió el 7 de septiembre pasado en el primer país del mundo en darle curso legal a esta criptomoneda.

De acuerdo con una publicación de El Faro, la billetera Chivo pertenece a una empresa privada creada hace 22 años por la autónoma Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), que cambió su nombre a Chivo S.A. de C.V. el 24 de agosto pasado y que tuvo una inversión inicial de 60 millones de dólares.

La Asamblea Legislativa le dio al Gobierno más de 200 millones para la adopción del bitcóin, de los que 150 son para un fondo administrado por el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal).

Dicho banco se ha negado a revelar la información sobre las operaciones realizadas en bitcóin con el fondo millonario e indicó que están bajo reserva.

De acuerdo con la revista Disruptiva, de la universidad privada Francisco Gavidia, El Salvador habría gastado más de 59,7 millones de dólares en la compra de 1.120 bitcoines.

Al precio registrado al menos hasta el 28 de octubre, estas criptomonedas habrían incrementado su valor en unos 9,23 millones de dólares.