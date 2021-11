Elecciones de Nicaragua serán ilegítimas, dice jefe de la diplomacia europea

Lima, 2 Nov 2021 (AFP) - El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, afirmó este martes que las elecciones de este domingo en Nicaragua no serán legítimas, pues el presidente Daniel Ortega, que busca la reelección, encarceló "a todos los contendientes"."El señor Ortega se ha preocupado de encarcelar a todos los contendientes políticos que se han presentado a estas elecciones y no podemos esperar a que este proceso arroje un resultado que podamos considerar legítimo, [sino] todo lo contrario", declaró Borrell en Lima, primera escala de una gira latinoamericana."La situación en Nicaragua es una de las más graves que hay en este momento en el continente americano", declaró Borrell ante corresponsales extranjeros, afirmando que el proceso electoral solo busca el "mantenimiento en el poder del dictador" Ortega."En Nicaragua hay unas elecciones que son completamente un fake (de mentiras)", dijo el diplomático español, al insistir en críticas que había formulado el 18 de octubre en una reunión de los cancilleres de la Unión Europea en Luxemburgo.Críticas similares a Nicaragua hizo la semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que afirmó que las actuales condiciones represivas "hacen inviable un proceso electoral íntegro y libre", mientras que el Senado de Estados Unidos aprobó este lunes una legislación para aumentar fuertemente la presión diplomática sobre Ortega (en el poder desde 2007).Borrell, quien se reunirá este martes con el presidente peruano Pedro Castillo, propuso además "aunar esfuerzos para encontrar una solución política a la situación de Venezuela"."Esa solución política pasa por el desenlace de las próximas elecciones [regionales y municipales] a las que se va a presentar a toda la oposición, cosa que no ocurrió en las anteriores elecciones legislativas", expresó.Los comicios regionales del 21 de noviembre en Venezuela contarán con una misión electoral de la UE, la primera en 15 años.En su primer día en Lima, el lunes, el jefe de la diplomacia europea tuvo un encuentro con el canciller peruano Oscar Maúrtua.Su visita a Perú busca fortalecer los lazos políticos, económicos y de cooperación, de acuerdo con un comunicado de su despacho. El miércoles Borrell viajará a Brasilia.fj/rsr