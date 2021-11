El West Ham y el Lyon con la vista en octavos

El jugador de la Real Sociedad, Alexander Isak, (d) celebraba el gol conseguido ante el Sturm Graz, en el partido de Liga Europa disputado en Graz, Austria, el pasado 21 de octubre. EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Madrid, 2 nov (EFE).- El West Ham y el Lyon, los únicos con pleno de triunfos en lo que va de Liga Europa, tienen la vista puesta en los octavos de final que ya podrían alcanzar el jueves si prolongan su exitosa trayectoria por la fase de grupos.

La Real Sociedad y el Betis, segundos en sus respectivos cuartetos, afrontan una fecha clave para ampliar su perspectiva europea. Dos de los equipos que más brillan en LaLiga Santander pretenden mantener su buen nivel en la competición continental.

La Real Sociedad recibe al Sturm Graz austríaco y el Betis visita al Bayer Leverkusen alemán.

El Lyon, el más goleador del torneo, recibe al Sparta en busca de su cuarto triunfo seguido. El conjunto de Peter Bosz, que ganó en Praga 3-4, se ampara en el buen momento de Karl Toko Ekambi que ha marcado cinco de los nueve tantos que tiene su equipo.

Mientras, el Rangers de Steven Gerrard apura sus opciones en su visita a Brondby ante un rival que aún no conoce el triunfo.

El West Ham visita al Genk belga. El conjunto del este de Londres puede convertirse en el primer equipo que supera una fase de grupos de la Liga Europa sin recibir gol alguno. El cuadro de David Moyes tiene el pase en la mano mientras el Dinamo Zagreb y el Rapid Viena, igualados a puntos con el representante de Bélgica, asumen una cita clave para adueñarse del segundo puesto.

La Real y el Betis transitan por la parte alta de la Liga española con un gran juego. Mantienen sus opciones en Europa. El conjunto donostiarra recibe al Sturm Graz al que venció en Austria, con la vista puesta en el Mónaco, líder del grupo, que se enfrenta en el estadio Luis II al PSV Eindhoven, necesitado de puntos y amenaza del cuadro de Imanol.

En el BayArena está en juego el liderato del Grupo G. El Betis, que empató con el club alemán en el Benito Villamarín, acude al recinto del Leverkusen. Un triunfo le aupará a la cima. Otra igualada dejará a ambos como principales aspirantes a la clasificación. El Celtic, tercero, jugará en el campo del Ferencvaros que todavía no ha puntuado.

En el estadio Velodrome se disputa uno de los choques con más alicientes de la cuarta jornada. El Olympique Marsella recibe al Lazio en busca de puntos en el Grupo E que domina el Galatasaray.

En Roma no hubo goles. Y el ganador del duelo de Francia accederá a la segunda plaza. La igualada puede favorecer el futuro del representante turco que ganó en Moscú y que ahora espera en Estambul al Lokomotiv, colista.

El Nápoles tiene en la mano el liderato del Grupo C que ostenta el Legia al que visita el jueves. El equipo de Luciano Spalletti está a dos puntos del representante polaco al que venció en el estadio Diego Armando Maradona con claridad. Una victoria pondrá en la cima al plantel italiano, igualado con el Leicester, que recibe al Spartak Moscú en el King Power Arena sin margen de error.

El Eintracht Fráncfort y el Olympiacos dominan el Grupo D. Ambos se enfrentan en Atenas separados por un punto en favor del cuadro alemán. Lejos en la tabla está el Fenerbahce que acude a Amberes que aún no conoce el triunfo en la competición.

Similar situación contempla el Grupo F con el Estrella Roja como líder con un punto de distancia respecto al Braga. El representante serbio puede quedar a un paso de la clasificación si vence en su campo al Midtjylland danés que solo ha empatado dos encuentros. El Braga también juega como local, contra el Ludogorets, colista, al que venció en Bulgaria.