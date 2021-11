El senador demócrata Joe Manchin complica los planes de gasto del presidente de EEUU

El senador demócrata Joe Manchin durante una comparecencia ante periodistas celebrada en el Capitolio de Washington D. C., Estados Unidos, el 1 de noviembre de 2021. REUTERS/Jonathan Ernst

Por Richard Cowan y David Morgan

WASHINGTON, 2 nov (Reuters) - La agenda política doméstica del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sufrió un importante revés el lunes, cuando el senador demócrata Joe Manchin se negó a apoyar un programa marco de 1,75 billones de dólares en gasto social y cambio climático presentado la semana pasada.

"Aunque he trabajado duro para encontrar una vía de compromiso, es obvio: el compromiso no es suficiente para muchos de mis colegas en el Congreso. Es todo o nada, y su posición no parece cambiar a menos que estemos de acuerdo con todo", dijo Manchin en una conferencia de prensa.

"Ya es suficiente. Es hora de que nuestros líderes electos en Washington, todos nosotros, dejemos de jugar con las necesidades del pueblo estadounidense al retener como rehén un proyecto de ley de infraestructuras esencial."

Manchin habló cuatro días después de que Biden visitara el Capitolio para desvelar una propuesta de 1,75 billones de dólares que ofrecería educación preescolar gratuita para los niños de 3 y 4 años, ampliaría la atención domiciliaria a los ancianos y ofrecería créditos fiscales a las empresas que inviertan en fuentes de energía limpia.

El paquete representa la mitad del objetivo anterior de Biden, de 3,5 billones de dólares, tras eliminar algunas de las prioridades de los progresistas, como las nuevas prestaciones por baja familiar remunerada y las disposiciones clave para el control del clima.

Manchin calificó el proyecto de ley de "juego de trileros" y "trucos presupuestarios" que acabarían costando mucho más que su precio de 1,75 billones de dólares.

En reacción a Manchin, el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, insistió: "Seguimos hablando y trabajando en detalles importantes y haciendo buenos progresos".

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo en un comunicado: "Seguimos confiando en que el plan obtendrá el apoyo del senador Manchin".

Pero la noticia ha atenuado las posibilidades de que se apruebe cualquiera de los dos proyectos de ley esta semana. Schumer no ha dicho cuándo tendrá los votos necesarios para aprobar la legislación. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo a los periodistas que aprobarla esta semana era lo "esperado".

(Información de Richard Cowan y David Morgan; información adicional de Makini Brice y Doina Chiacu; edición de Scott Malone, Howard Goller y Peter Cooney; traducción de Flora Gómez)