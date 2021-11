El papa pide el fin de la guerra, "que engulle a los hijos de la patria"

El papa Francisco en su alución a los fieles desde la ventana de sus dependencias en el Vaticano, con motivo de la festividad de Todos los Santos. EFE/EPA/FABIO FRUSTACI

Roma, 2 nov (EFE).- El papa Francisco pidió hoy el fin de la guerra en el mundo, que "engulle a los hijos de la patria", aquellos que son enviados al frente a luchar por unos valores y, a veces, por "situaciones políticas tristes y lamentables".

El pontífice celebró este martes una misa por los fieles difuntos en el Cementerio Militar Francés de Roma y dedicó una homilía improvisada a las víctimas de la guerra.

"Esta gente ha muerto en la guerra, porque ha sido llamada a defender la patria, a defender valores e ideales, y tantas otras veces a defender situaciones políticas tristes y lamentables", dijo en referencia a las tumbas de militares caídos en ese camposanto.

"Son víctimas, las víctimas de la guerra, que engulle a los hijos de la patria", añadió.

Momentos antes, el papa había paseado por el cementerio y depositado algunas flores en algunas tumbas y relató durante la homilía que se detuvo unos minutos frente a una de ellas, en la que se podía leer la frase "Desconocido, muerto por Francia", antes de criticar el hecho de que no se sepa su nombre: "Esta es la tragedia de la guerra", apuntó.

"Estoy seguro de que todas estas personas que han sido llamadas a la guerra para defender la patria, están con el Señor. Debemos esforzarnos para que no haya guerras, para que las economías de los países no refuercen las industrias de las armas", subrayó.

Apuntó a que las tumbas son "un grito de paz" dirigido a las sociedades, para que pongan fin a los conflictos, pero también a la industria armamentística: "Fabricantes de armas, parad", dijo.

El papa Francisco ha celebrado la eucaristía por los fieles difuntos en otros cementerios en los últimos años, como en 2017, cuando visitó el cementerio americano de Nettuno, un lugar simbólico de la II Guerra Mundial, o el pasado año, cuando lo hizo en el Pontificio Colegio Teutónico de Santa María en Camposanto, en el Vaticano.