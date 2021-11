El Atlético ultima sus planes para visitar Anfield sin seis jugadores

(De izq a der) Los futbolistas del Atlético de Madrid Kieran Trippier, Luis Suárez y Rodrigo de Paul participan en un entrenamiento del equipo en la Ciudad Deportiva Wanda en Majadahonda, Madrid, este martes, en la víspera de su partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA contra el Liverpool. EFE/Juan Carlos Hidalgo

Majadahonda (Madrid), 2 nov (EFE).- El Atlético de Madrid ha completado su último entrenamiento antes de visitar Anfield Road para medirse este miércoles al Liverpool inglés por la cuarta jornada de la Liga de Campeones, sin seis futbolistas de la primera plantilla que no podrán estar entre lesiones y sanciones.

Entre los lesionados Marcos Llorente, Thomas Lemar, Geoffrey Kondgobia e Ivan Saponjic -aunque este último no está inscrito en la Liga de Campeones- y los sancionados Stefan Savic y Antoine Griezmann, el conjunto madrileño no podrá contar con casi un tercio de su plantilla para el trascendental duelo europeo.

Kondogbia, que era de los lesionados el que tenía más cercana su recuperación de un golpe en la zona inguinal, no se ha ejercitado este martes en la sesión matinal en la ciudad deportiva de Majadahonda (Madrid), lo que en principio descarta que entre en la lista de convocados, salvo sorpresa de última hora.

En ese entrenamiento sí estuvieron los titulares del último partido ante el Betis, en el que el Atlético se impuso por 3-0, a excepción de Savic y Griezmann, que están sancionados y tuvieron día libre. Completaron los ejercicios los canteranos Javi Serrano, Carlos Martín y Fran González, además del portero Alejandro Iturbe.

El montenegrino cumplirá su cuarto y último encuentro de sanción, procedente del último partido europeo de la temporada anterior ante el Chelsea, y el francés tiene que cumplir un duelo de castigo por la roja por juego peligroso que vio en el duelo de ida en el Wanda Metropolitano, donde el conjunto inglés se impuso 2-3.

El Atlético viajará a las 17.30 horas rumbo a Liverpool, que es el indiscutible líder del Grupo B de la Liga de Campeones con pleno de victorias, 9 puntos de 9 posibles. El Atlético tiene 4, los mismos que el Oporto, y deberá hacer lo mismo que el conjunto portugués haga en Milán para evitar perder el segundo puesto.