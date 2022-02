EEUU.- Bank of America eleva al 5,1 por ciento el crecimiento del PIB de la eurozona en 2021, tres décimas más

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El departamento de análisis macroeconómico del banco estadounidense Bank of America ha elevado su previsión de crecimiento del producto interior bruto (PIB) de la eurozona hasta el 5,1 por ciento en 2021, lo que supone tres décimas más que la estimación anterior, según ha informado la entidad este martes en un comunicado.



La firma ha atribuido este cambio a las revisiones al alza de varios indicadores macroeconómicos correspondientes al tercer trimestre, así como a varias "sorpresas al alza".



"Aunque la recuperación sigue siendo fuerte, su ritmo probablemente se ralentice abruptamente ahora que la reapertura mecánica está completa", han indicado los analistas de Bank of America. Para 2022 estiman que el PIB crecerá un 3,6 por ciento, una décima menos, mientras que en 2023 la economía se elevará un 2 por ciento, una décima más.



En cualquier caso, Bank of America ha apostillado que los "elementos cruciales" de sus pronósticos macroeconómicos siguen sin cambios. La entidad sigue esperando que la zona euro alcance su nivel de PIB previo a la pandemia a finales de 2021. No obstante, la brecha entre el PIB real y la tendencia esperada antes de la pandemia solo se cerrará a finales de 2023.



Con respecto a la inflación, la entidad ha revisado su previsión para 2021 en una décima, hasta el 2,5 por ciento, mientras que para 2022 se ha elevado en dos décimas, hasta el 2,4 por ciento. La estimación de 2023 ha quedado sin cambios en el 1,6 por ciento.



En cualquier caso, Bank of America sigue esperando que el alza de precios sea temporal y no percibe que se produzcan efectos de segunda ronda en los salarios. Pero, aunque se produjeran, la entidad considera que son más positivos que negativos porque dichos efectos "son un ingrediente crucial para alcanzar el objetivo de inflación".