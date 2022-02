Ecuador.- Bachelet, Bibiana Aído e Iratxe García, en la jornada 'Políticas Públicas contra la Violencia de Género' en Sevilla

24-02-2020 Imagen de archivo de Michelle Bachelet. POLITICA ESPAÑA EUROPA CANTABRIA VIOLAINE MARTIN



SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)



La Delegación del Gobierno de España en Andalucía celebrará el próximo 10 de noviembre en Sevilla la Jornada Internacional 'Políticas Públicas contra la Violencia de Género: Una necesidad social, un derecho humano', donde la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet; la representante de ONU Mujeres en Ecuador, Bibiana Aído; e Iratxe García Pérez, eurodiputada española y presidenta de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo protagonizarán el panel de expertas internacionales del encuentro.



En esta primera edición, que se desarrollará en el salón de actos de Capitanía General, el objetivo será evaluar las actuales políticas públicas, su grado de eficacia, su estabilidad y permanencia en el tiempo y las posibles direcciones de mejora para una mayor protección de las mujeres víctimas y sus hijos.



Asimismo, según un comunicado, este punto de encuentro servirá para analizar las políticas públicas, tanto de administraciones como de organismos públicos, internacionales, nacionales y locales en la lucha y la erradicación de la violencia hacia las mujeres como una exigencia de respeto a los derechos humanos de la mitad de la población mundial.



Dirigido a profesionales técnicos en las administraciones públicas en materia de género, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personal del Ministerio Fiscal, entidades y plataformas de mujeres, estudiantes y población en general, la Jornada Internacional tendrá carácter presencial, si bien también podrá seguirse 'on line' en directo a través del canal de YouTube de la Delegación del Gobierno de España en Andalucía.



El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, será el encargado de dar la bienvenida a este encuentro en la inauguración de la Jornada, a las 9,30 horas, dando paso a la primera mesa redonda de organizaciones feministas, en la que, moderada por Miguel Lorente, ex delegado del Gobierno contra la Violencia de Género, participarán la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas de España, Yolanda Besteiro; la vicepresidenta Asociación de Mujeres Jurista Themis, Altamira Gonzalo Valgañón; y Carmen Torres, de Feministas en Red de Sevilla.



A las 12,30 horas le tocará el turno de los gobiernos locales, panel en el que expondrán sus experiencias la alcaldesa de Jerez de la Frontera, Mamen Sánchez; el alcalde de Sevilla, Juan Espadas; y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Nuria Marín. La teniente de alcalde delegada de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos del Ayuntamiento de Sevilla, Adela Castaño, organizará el debate.



JORNADA DE TARDE



La siguiente cita de los asistentes --tanto presenciales como vía 'on line'-- será, a las 16,00 horas, con expertas en materia de género de la talla de Soledad Pérez Rodríguez, abogada feminista, y de la presidenta de la Asociación Internacional de Juristas y Ciencias Forenses Interiuris, Ángeles Sepúlveda, cuya participación estará moderada por la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno de España en Andalucía, Maribel Montaño.



A las 17,30 horas se iniciará el panel de organismos internacionales, coordinado por la ex delegada del Gobierno contra la Violencia de Género Rebeca Palomo, y donde darán a conocer su visión sobre las políticas públicas de género fuera de nuestras fronteras Michelle Bachelet, Bibiana Aído e Iratxe García Pérez.



La Jornada Internacional, que cuenta con la colaboración de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad y del Ayuntamiento de Sevilla, se cerrará a las 19,00 horas con la intervención de la ministra de Justicia, Pilar Llop.